Экстренное заседание Совбеза ООН по Ливану состоится 1 июня, сообщили СМИ

КАИР, 31 мая – РИА Новости. Экстренное заседание Совета безопасности ООН по Ливану состоится 1 июня по запросу Франции, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на дипломатические источники.
Франция запросила срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с военной операцией Израиля в Ливане, заявил в воскресенье глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.
"Экстренное заседание Совета безопасности ООН по Ливану состоится завтра (1 июня – ред.) по запросу Франции", - заявили источники телеканала.
Ранее в воскресенье министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщал, что ЦАХАЛ взял под контроль средневековую крепость Бофор на юге Ливана. Позднее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поручил военным расширить операцию против движения "Хезболлах" и усилить контроль над территориями в южном Ливане.
Первые прямые переговоры Ливана и Израиля на уровне послов состоялись в Вашингтоне 16 апреля, по их результатам президент США Дональд Трамп заявил о достижении сторонами соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Ливанское движение "Хезболлах" в ответ проводит боевые операции против израильских сил.