Рейтинг@Mail.ru
Экстренное заседание Совбеза ООН по Ливану состоится 1 июня, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:05 31.05.2026
Экстренное заседание Совбеза ООН по Ливану состоится 1 июня, сообщили СМИ

Al Jazeera: экстренное заседание Совбеза ООН по Ливану состоится 1 июня

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Франция запросила срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с военной операцией Израиля в Ливане.
  • Экстренное заседание СБ ООН состоится 1 июня, сообщил телеканал Al Jazeera.
КАИР, 31 мая – РИА Новости. Экстренное заседание Совета безопасности ООН по Ливану состоится 1 июня по запросу Франции, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на дипломатические источники.
Франция запросила срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с военной операцией Израиля в Ливане, заявил в воскресенье глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Нетаньяху приказал расширить операцию против "Хезболлы" в Ливане
Вчера, 14:27
"Экстренное заседание Совета безопасности ООН по Ливану состоится завтра (1 июня – ред.) по запросу Франции", - заявили источники телеканала.
Ранее в воскресенье министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщал, что ЦАХАЛ взял под контроль средневековую крепость Бофор на юге Ливана. Позднее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поручил военным расширить операцию против движения "Хезболлах" и усилить контроль над территориями в южном Ливане.
Первые прямые переговоры Ливана и Израиля на уровне послов состоялись в Вашингтоне 16 апреля, по их результатам президент США Дональд Трамп заявил о достижении сторонами соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Ливанское движение "Хезболлах" в ответ проводит боевые операции против израильских сил.
Бейрут - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Разногласия по амнистии могут вызвать волнения в Ливане, заявил адвокат
30 мая, 04:03
 
В миреЛиванИзраильФранцияЖан-Ноэль БарроИсраэль КацБиньямин НетаньяхуООНХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала