ООН оказалась на грани банкротства, пишет WSJ

"ООН находится на грани банкротства по мере того, как США и КНР приостановили выплаты организации в борьбе за контроль", - сообщает Wall Street Journal, подчеркивая, что базовые затраты ООН зависят от платежей обеих стран на 42%.

"ООН не может брать взаймы, и ее руководство имеет ограниченные полномочия по реструктуризации деятельности или увольнению сотрудников, на заработную плату которых приходится 70% расходов", - уточняет издание.

По словам Wall Street Journal, 193 государства-члена организации определяют набор сотрудников, и они чаще "склонны добавлять новые инициативы", чем сокращать примерно 40 тысяч программ организации. Отмечается, что ООН ведет разные бюджеты для своей работы и миротворческих программ, в то время, как специализированные агентства сами определяют свои траты и "бюрократию".