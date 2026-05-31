ООН оказалась на грани банкротства, пишет WSJ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ООН находится на грани банкротства из-за приостановленных выплат США и КНР.
- США имеют просроченные платежи ООН в размере 4 миллиардов долларов, а КНР должна ООН выплаты в размере 455 миллионов долларов.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. ООН находится на грани банкротства, так как США и КНР не вносят платежи организации, утверждает газета Wall Street Journal.
Как отмечает издание, США имеют просроченные платежи ООН в размере 4 миллиардов долларов. Издание напоминает, что США также вышли из десятков ее программ и агентств, в том числе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Газета также утверждает, что КНР должна ООН выплаты в размере 455 миллионов долларов.
"ООН находится на грани банкротства по мере того, как США и КНР приостановили выплаты организации в борьбе за контроль", - сообщает Wall Street Journal, подчеркивая, что базовые затраты ООН зависят от платежей обеих стран на 42%.
Газета уточняет, что на фоне финансовых трудностей ООН провела "масштабное сокращение расходов". Так организация закрыла часть офисов, упразднила 3 тысячи должностей в секретариате, сократила часы работы переводчиков. Также в рамках мер были отключены эскалаторы и проигнорированы "проблемы с облицовкой" в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.
«
"ООН не может брать взаймы, и ее руководство имеет ограниченные полномочия по реструктуризации деятельности или увольнению сотрудников, на заработную плату которых приходится 70% расходов", - уточняет издание.
По словам Wall Street Journal, 193 государства-члена организации определяют набор сотрудников, и они чаще "склонны добавлять новые инициативы", чем сокращать примерно 40 тысяч программ организации. Отмечается, что ООН ведет разные бюджеты для своей работы и миротворческих программ, в то время, как специализированные агентства сами определяют свои траты и "бюрократию".
Лукашенко назвал ООН никчемной организацией
16 февраля, 13:57