Рейтинг@Mail.ru
ООН оказалась на грани банкротства, пишет WSJ - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 31.05.2026
ООН оказалась на грани банкротства, пишет WSJ

WSJ: ООН находится на грани банкротства из-за отсутствия платежей США и КНР

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ООН находится на грани банкротства из-за приостановленных выплат США и КНР.
  • США имеют просроченные платежи ООН в размере 4 миллиардов долларов, а КНР должна ООН выплаты в размере 455 миллионов долларов.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. ООН находится на грани банкротства, так как США и КНР не вносят платежи организации, утверждает газета Wall Street Journal.
Как отмечает издание, США имеют просроченные платежи ООН в размере 4 миллиардов долларов. Издание напоминает, что США также вышли из десятков ее программ и агентств, в том числе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Газета также утверждает, что КНР должна ООН выплаты в размере 455 миллионов долларов.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
ООН должна вернуть непотраченные средства, которых нет, заявил Гутерреш
30 января, 17:42
"ООН находится на грани банкротства по мере того, как США и КНР приостановили выплаты организации в борьбе за контроль", - сообщает Wall Street Journal, подчеркивая, что базовые затраты ООН зависят от платежей обеих стран на 42%.
Газета уточняет, что на фоне финансовых трудностей ООН провела "масштабное сокращение расходов". Так организация закрыла часть офисов, упразднила 3 тысячи должностей в секретариате, сократила часы работы переводчиков. Также в рамках мер были отключены эскалаторы и проигнорированы "проблемы с облицовкой" в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.
«
"ООН не может брать взаймы, и ее руководство имеет ограниченные полномочия по реструктуризации деятельности или увольнению сотрудников, на заработную плату которых приходится 70% расходов", - уточняет издание.
По словам Wall Street Journal, 193 государства-члена организации определяют набор сотрудников, и они чаще "склонны добавлять новые инициативы", чем сокращать примерно 40 тысяч программ организации. Отмечается, что ООН ведет разные бюджеты для своей работы и миротворческих программ, в то время, как специализированные агентства сами определяют свои траты и "бюрократию".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Лукашенко назвал ООН никчемной организацией
16 февраля, 13:57
 
В миреСШАКитайНью-Йорк (город)ООНВОЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала