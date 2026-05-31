Лантратова помогла семье оформить гражданство для приемной дочери

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла семье из Ярославля оформить российское гражданство для приемной дочери.
- Удочерение было затруднено из-за отсутствия данных о родителях в свидетельстве о рождении девочки.
- После обращения к Лантратовой миграционная служба установила право ребенка на гражданство России по рождению и оформила документы.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла семье оформить российское гражданство для их приемной дочери.
"Ольга К. из Ярославля вместе с супругом взяла под опеку маленькую девочку. Она осталась без родителей. Семья хотела не только воспитывать ребёнка, но и оформить удочерение", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
По ее словам, биологическая мать девочки была гражданкой России, но вскоре после рождения ребенка исчезла. Сведения об отце также отсутствовали. Так как в свидетельстве о рождении данные родителей не были указаны, возникли сложности с оформлением документов.
"Ольга изучила законодательство и обнаружила противоречия в порядке подачи документов. Самостоятельно разобраться в ситуации и добиться решения семье не удалось", - добавила федеральный омбудсмен.
Тогда женщина обратилась к уполномоченному за помощью. Лантратова отметила, что ее аппарат направил обращение в УМВД России по Ярославской области и попросил проверить ситуацию и принять необходимые меры.
"Сотрудники миграционной службы установили, что ребенок имеет право на гражданство России по рождению. В результате его официально оформили. Отметку внесли в свидетельство о рождении", - написала она.
