Очередь на въезд в Россию выстроилась со стороны Эстонии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На КПП со стороны эстонского города Нарва выстроилась очередь на въезд в российский Ивангород.
- В очереди стоят десятки людей, многие с чемоданами, на парковке находятся порядка 70 автомобилей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Очередь на въезд в российский Ивангород выстроилась на КПП со стороны эстонского города Нарва, следует из общедоступной трансляции с внешней камеры наблюдения на КПП.
По состоянию на 19.05 мск, как следует из кадров, очередь на въезд в Ивангород сохраняется с эстонской стороны. Как видно на кадрах, в очереди стоят десятки людей, многие с чемоданами. На парковке, как показывают камеры, в настоящий момент находятся порядка 70 автомобилей.