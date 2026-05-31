В Ньюарке ввели комендантский час вокруг центра содержания мигрантов

ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Мэр американского города Ньюарк, штат Нью-Джерси, Рас Барака объявил о введении комендантского часа вокруг центра содержания нелегальных мигрантов Дэлани Холл на фоне протестов.
"Для обеспечения безопасности и благополучия всех жителей немедленно вводится обязательный комендантский час в радиусе полумили (около 0,8 километра - ред.) вокруг Дэлани Холл... Комендантский час будет действовать ежедневно с 21.00 до 6.00 (4.00 - 13.00 мск) до особого распоряжения", - говорится в заявлении мэра.
Протесты возле учреждения продолжаются уже несколько дней, полиция неоднократно применяла силу, отгоняя протестующих.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что протестующие возле центра блокируют движение машин силовиков.