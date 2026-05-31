Аналитик назвал страны, которые притягивают инвестиции в нефтедобычу

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Ключевыми странами, которые будут притягивать инвестиции в нефтедобычу после ближневосточного конфликта, станут США, Канада, Бразилия, Гайана и Аргентина, потребители будут стремиться стать менее зависимыми от одного маршрута поставок, такое мнение высказал РИА Новости старший менеджер консалтинговой компании "Имплемента" Иван Тимонин.

Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива , ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива , а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.

Канадой, Бразилией, "Кризис показал, что маршрутный риск снова становится одним из ключевых факторов для нефтяного рынка: ограничения в Ормузском проливе уже привели к заметному сокращению ближневосточных потоков, росту стоимости перевозок и переориентации части поставок из Атлантического бассейна в Азию . Поэтому дополнительный интерес инвесторов, прежде всего, может быть связан с США Гайаной и Аргентиной", - сказал аналитик.

Тимонин объяснил, что в США потенциал связан с гибкостью сланцевой добычи и экспортной инфраструктурой Мексиканского залива , но нового "сланцевого бума" ждать не стоит. Американские компании после кризисов последних лет стали гораздо осторожнее: даже при высоких ценах они чаще сохраняют капитальную дисциплину, ограниченно увеличивают бурение и направляют часть сверхдоходов на дивиденды и выкуп акций.

По его словам, в Канаде основной интерес связан с экспортной инфраструктурой: Trans Mountain увеличивает поставки нефти к тихоокеанскому побережью и создает для азиатских покупателей дополнительный канал поставок вне Ближнего Востока

"Ключевые точки роста в Южной Америке - Бразилия, Гайана и Аргентина : в 2026 году эти три страны могут обеспечить около половины прироста мировой добычи нефти. Рост связан с запуском новых проектов: глубоководных платформ для добычи, хранения и отгрузки нефти в Бразилии, новых очередей Stabroek в Гайане и развитием Vaca Muerta в Аргентине", - отметил Тимонин.

Он подчеркнул, что полного возврата к "прежней логике", скорее всего, не будет, но и уйти из Ближнего Востока мировой рынок не сможет. Регион сохраняет уникальные преимущества: низкую себестоимость, крупные запасы, масштабную инфраструктуру и близость к ключевым азиатским потребителям.

По его мнению, после деэскалации физические потоки частично восстановятся, а Ближний Восток останется одним из центров мирового нефтяного рынка, но изменится оценка риска. Если раньше перебои в Ормузском проливе часто рассматривались как стресс-сценарий, то теперь они будут напрямую учитываться в инвестиционных моделях, страховании, долгосрочных контрактах и политике запасов, отметил Тимонин.