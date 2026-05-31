ЕС хочет заморозить потолок цен на российскую нефть, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ ЕС планирует на время заморозить потолок цен на российскую нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.

Блок хочет сохранить предельную стоимость энергоресурсов на нынешнем уровне — 44,10 доллара за баррель.

Среди других обсуждаемых мер — приостановка автоматического повышения цен до конца года или ограничение возможного роста отметкой 60 долларов.

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. ЕС планирует на время заморозить потолок цен на нефть из России, передает Bloomberg

« "Европейский союз изучает вопрос временного замораживания потолка цен на российскую нефть на фоне того, как война на Ближнем Востоке длится уже четвертый месяц", — говорится в публикации.

По данным агентства, страны Европы хотят сохранить предельную стоимость энергоресурсов на нынешнем уровне — 44,10 доллара за баррель.

"Следующий пересмотр ценового потолка в июле, вероятно, приведет к повышению уровня как минимум до 65 долларов, что выше предыдущего порога в 60 долларов, установленного коллективно "Большой семеркой", — указано в статье.

Среди других обсуждаемых мер — приостановка автоматического повышения цен до конца года с учетом ситуации на Ближнем Востоке или ограничение возможного роста отметкой 60 долларов за баррель.

Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение при морских перевозках нефти на этом уровне. Аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023-го.

С 3 сентября прошлого года Евросоюз снизил потолок до 47,6 доллара за баррель, а с февраля 2026-го — до 44,1 доллара.