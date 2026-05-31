Рейтинг@Mail.ru
ЕС хочет заморозить потолок цен на российскую нефть, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 31.05.2026 (обновлено: 12:51 31.05.2026)
ЕС хочет заморозить потолок цен на российскую нефть, пишут СМИ

Bloomberg: ЕС платинирует заморозить потолок цен на нефть из РФ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяные качалки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС планирует на время заморозить потолок цен на российскую нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.
  • Блок хочет сохранить предельную стоимость энергоресурсов на нынешнем уровне — 44,10 доллара за баррель.
  • Среди других обсуждаемых мер — приостановка автоматического повышения цен до конца года или ограничение возможного роста отметкой 60 долларов.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. ЕС планирует на время заморозить потолок цен на нефть из России, передает Bloomberg.
«
"Европейский союз изучает вопрос временного замораживания потолка цен на российскую нефть на фоне того, как война на Ближнем Востоке длится уже четвертый месяц", — говорится в публикации.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Британия разрешила импорт дизеля и керосина из российской нефти
19 мая, 19:30
По данным агентства, страны Европы хотят сохранить предельную стоимость энергоресурсов на нынешнем уровне — 44,10 доллара за баррель.
"Следующий пересмотр ценового потолка в июле, вероятно, приведет к повышению уровня как минимум до 65 долларов, что выше предыдущего порога в 60 долларов, установленного коллективно "Большой семеркой", — указано в статье.
Флаги России и Японии - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Японская корпорация закупила российскую нефть по запросу властей
28 мая, 11:31
Среди других обсуждаемых мер — приостановка автоматического повышения цен до конца года с учетом ситуации на Ближнем Востоке или ограничение возможного роста отметкой 60 долларов за баррель.
Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение при морских перевозках нефти на этом уровне. Аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023-го.
С 3 сентября прошлого года Евросоюз снизил потолок до 47,6 доллара за баррель, а с февраля 2026-го — до 44,1 доллара.
В ответ на действия Запада Владимир Путин запретил поставки нефтяной продукции иностранным лицам, если в контрактах упомянут механизм предельной стоимости.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
В МИД рассказали, куда Россия не будет поставлять нефть
31 марта, 00:24
 
В миреБлижний ВостокЕвросоюзРоссияВладимир ПутинG7Европа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала