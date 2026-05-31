ТОКИО, 31 мая — РИА Новости. Оборону больше нельзя считать задачей исключительно армии, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
"Оборона больше не является делом только военных. Нам нужно, чтобы все были на борту", — сказал он.
По словам адмирала, в решении подобных задач теперь должны участвовать политики, гражданское общество, академическая среда, институты и промышленность.
"Каждый гражданин рассматривается как участник национальной безопасности, а не только как ее получатель", — пояснил Драгоне.
Глава комитета добавил, что некоторые страны уже давно интегрируют военную подготовку с гражданской. Он привел в пример Швецию с концепцией "тотальной обороны", где общество готовится к кризису или войне на разных уровнях.
Драгоне также признал, что оборонная промышленность НАТО не успевает за угрозами.
В последние годы Россия не раз выражала недовольство беспрецедентной активностью альянса у своих западных границ. Он наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Владимир Путин подчеркнул на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан в пятницу, что Москва никогда не угрожала европейским странам. Он назвал лживыми заявления местных политиков о том, что Россия якобы готовится к войне.