09:03 31.05.2026
НАТО не участвует напрямую в ситуации вокруг Ормуза, заявили в альянсе

Адмирал Драгоне: НАТО не участвует напрямую в ситуации вокруг Ормузского пролива

Флаги стран — участниц НАТО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НАТО напрямую не играет роли в ситуации вокруг Ормузского пролива, заявил адмирал Драгоне.
  • Страны-участницы и партнеры готовятся к возможным действиям в формате "коалиции желающих".
  • Драгоне подчеркнул сложность задачи по поддержанию открытости Персидского залива и его очистке от мин.
ТОКИО, 31 мая — РИА Новости. НАТО напрямую не играет роли в ситуации вокруг Ормузского пролива, однако страны-участницы альянса и партнеры готовятся к возможным действиям в формате "коалиции желающих", заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
В ходе сессии Драгоне спросили, какие условия необходимы странам НАТО и самому альянсу для возможного участия в обеспечении безопасности в Персидском заливе после потенциальной сделки между США и Ираном.
"Сейчас у нас есть коалиция желающих, в которую входят страны-союзники, партнеры и единомышленники. Они готовятся и планируют на случай, если появятся условия", — сказал Драгоне.
Он отметил, что сам был в Персидском заливе в 1987 году, и подчеркнул, что задача по поддержанию открытости залива и его очистке его от мин является сложной.
"НАТО напрямую сейчас не играет роли. Но страны НАТО такую роль играют… Когда условия будут выполнены, думаю, они смогут выполнить свою задачу", — добавил глава Военного комитета альянса.
