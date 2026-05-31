НАТО не участвует напрямую в ситуации вокруг Ормуза, заявили в альянсе

ТОКИО, 31 мая — РИА Новости. НАТО напрямую не играет роли в ситуации вокруг Ормузского пролива, однако страны-участницы альянса и партнеры готовятся к возможным действиям в формате "коалиции желающих", заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Ираном. В ходе сессии Драгоне спросили, какие условия необходимы странам НАТО и самому альянсу для возможного участия в обеспечении безопасности в Персидском заливе после потенциальной сделки между США

"Сейчас у нас есть коалиция желающих, в которую входят страны-союзники, партнеры и единомышленники. Они готовятся и планируют на случай, если появятся условия", — сказал Драгоне.

Он отметил, что сам был в Персидском заливе в 1987 году, и подчеркнул, что задача по поддержанию открытости залива и его очистке его от мин является сложной.