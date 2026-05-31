В НАТО назвали темпы адаптации оборонной промышленности недостаточными

ТОКИО, 31 мая — РИА Новости. Нынешние темпы адаптации оборонной промышленности остаются недостаточными и уступают скорости развития угроз, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Форум по безопасности "Диалог Шангри-Ла" проходит с 29 по 31 мая в Сингапуре . В нем принимают участие представители 44 стран, включая 54 делегата на министерском уровне.

"Нынешние темпы адаптации оборонной промышленности остаются недостаточными. Их опережает скорость, с которой развиваются угрозы", — сказал он.

По словам Драгоне, альянсу необходимо отходить от закупочных циклов, рассчитанных на более предсказуемую эпоху, и от темпов производства, ориентированных на спрос мирного времени.

Глава Военного комитета НАТО заявил, что оборонная промышленность должна развиваться быстрее, брать на себя больше рисков, сохранять справедливые цены и рассматривать оборонные инновации как стратегический приоритет.