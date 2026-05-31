07:54 31.05.2026
В НАТО назвали темпы адаптации оборонной промышленности недостаточными

© AP Photo / Jacquelyn Martin — Символика НАТО
Символика НАТО. Архивное фото
  • Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, что нынешние темпы адаптации оборонной промышленности остаются недостаточными и уступают скорости развития угроз.
  • Адмирал Драгоне подчеркнул, что оборонная промышленность должна развиваться быстрее и рассматривать оборонные инновации как стратегический приоритет.
ТОКИО, 31 мая — РИА Новости. Нынешние темпы адаптации оборонной промышленности остаются недостаточными и уступают скорости развития угроз, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
Форум по безопасности "Диалог Шангри-Ла" проходит с 29 по 31 мая в Сингапуре. В нем принимают участие представители 44 стран, включая 54 делегата на министерском уровне.
"Нынешние темпы адаптации оборонной промышленности остаются недостаточными. Их опережает скорость, с которой развиваются угрозы", — сказал он.
По словам Драгоне, альянсу необходимо отходить от закупочных циклов, рассчитанных на более предсказуемую эпоху, и от темпов производства, ориентированных на спрос мирного времени.
Глава Военного комитета НАТО заявил, что оборонная промышленность должна развиваться быстрее, брать на себя больше рисков, сохранять справедливые цены и рассматривать оборонные инновации как стратегический приоритет.
"Угрозы сегодняшнего дня уже требуют большего, чем у нас есть. Угрозы завтрашнего дня потребуют еще большего. Время ускоряться — сейчас", — подчеркнул он.
