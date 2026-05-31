Глава Военного комитета НАТО призвал перейти к антихрупкости

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил о необходимости перехода от устойчивости к «антихрупкости» в партнерствах, обороне и обществах.

Адмирал подчеркнул важность партнерств для стабильности и напомнил о пословице «Хочешь мира — готовься к войне».

ТОКИО, 31 мая — РИА Новости. Партнерства, оборона и общества должны переходить от устойчивости к "антихрупкости", заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

По его словам, быть устойчивым означает быть способным выдержать удар, но этого уже недостаточно.

"Нашей амбицией должна быть антихрупкость", — заявил Драгоне.

Он пояснил, что речь идет о партнерствах, обороне и обществах, которые укрепляются за счет извлеченных уроков и в перспективе даже не ощущают таких ударов.

Драгоне отметил, что безопасность евроатлантического региона и Индо-Тихоокеанского региона взаимосвязана и неразделима.

"Партнерства, которые мы строим и укрепляем с вами, являются основой стабильности, от которой завтра будут зависеть наши граждане", — сказал глава Военного комитета НАТО