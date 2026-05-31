Глава Военного комитета НАТО призвал перейти к антихрупкости

07:52 31.05.2026
Глава Военного комитета НАТО призвал перейти от устойчивости к антихрупкости

Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
  • Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил о необходимости перехода от устойчивости к «антихрупкости» в партнерствах, обороне и обществах.
  • Драгоне отметил, что безопасность евроатлантического и Индо-Тихоокеанского регионов взаимосвязана и неразделима.
  • Адмирал подчеркнул важность партнерств для стабильности и напомнил о пословице «Хочешь мира — готовься к войне».
ТОКИО, 31 мая — РИА Новости. Партнерства, оборона и общества должны переходить от устойчивости к "антихрупкости", заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
По его словам, быть устойчивым означает быть способным выдержать удар, но этого уже недостаточно.
"Нашей амбицией должна быть антихрупкость", — заявил Драгоне.
Он пояснил, что речь идет о партнерствах, обороне и обществах, которые укрепляются за счет извлеченных уроков и в перспективе даже не ощущают таких ударов.
Драгоне отметил, что безопасность евроатлантического региона и Индо-Тихоокеанского региона взаимосвязана и неразделима.
"Партнерства, которые мы строим и укрепляем с вами, являются основой стабильности, от которой завтра будут зависеть наши граждане", — сказал глава Военного комитета НАТО.
Он также привел пословицу: "Хочешь мира — готовься к войне", добавив, что, возможно, пришло время наконец усвоить этот урок вместе.
