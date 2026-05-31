В НАТО ожидают шагов по развитию партнерств на саммите в Анкаре
07:50 31.05.2026
© AP Photo / Olivier Matthys. Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс ожидает продвижения партнерской повестки на саммите в Анкаре в июле.
  • Речь идет о конкретных шагах в сфере оперативной совместимости, промышленного сотрудничества и общегосударственных рамок, которые придают глубину архитектуре безопасности.
  • НАТО намерена развивать партнерства с государствами, которые разделяют интересы альянса в сфере мира и безопасности и обладают реальными возможностями и экспертизой.
ТОКИО, 31 мая — РИА Новости. НАТО ожидает продвижения партнерской повестки на саммите в Анкаре в июле, включая вопросы совместимости, промышленного сотрудничества и общегосударственного подхода к безопасности, заявил глава Военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
"По мере приближения саммита НАТО в Анкаре в июле мы, военные, ожидаем, что партнерская повестка также продвинется во всех аспектах наряду с повесткой возможностей", — сказал Драгоне на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
По его словам, речь идет о конкретных шагах в сфере оперативной совместимости, промышленного сотрудничества и общегосударственных рамок, которые придают глубину архитектуре безопасности.
Драгоне отметил, что НАТО намерена развивать партнерства с государствами, которые разделяют интересы альянса в сфере мира и безопасности и обладают реальными возможностями и экспертизой. Он напомнил, что в прошлом году Военный комитет НАТО провел встречу более чем с 20 странами-партнерами, включая партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.
"НАТО — оборонительный региональный альянс. Укрепление сотрудничества в регионе со взаимосвязанными интересами безопасности является ответственной защитой мира и стабильности", — добавил Драгоне.
