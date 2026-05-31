В НАТО ожидают шагов по развитию партнерств на саммите в Анкаре

ТОКИО, 31 мая — РИА Новости. НАТО ожидает продвижения партнерской повестки на саммите в Анкаре в июле, включая вопросы совместимости, промышленного сотрудничества и общегосударственного подхода к безопасности, заявил глава Военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

По его словам, речь идет о конкретных шагах в сфере оперативной совместимости, промышленного сотрудничества и общегосударственных рамок, которые придают глубину архитектуре безопасности.

Драгоне отметил, что НАТО намерена развивать партнерства с государствами, которые разделяют интересы альянса в сфере мира и безопасности и обладают реальными возможностями и экспертизой. Он напомнил, что в прошлом году Военный комитет НАТО провел встречу более чем с 20 странами-партнерами, включая партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.