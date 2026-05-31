В НАТО заявили о необходимости нарастить возможности Европы и Канады

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что страны НАТО в Европе и Канада должны обеспечить дополнительно 30% и более реальных военных возможностей.

Целевые показатели основаны на оценке необходимых сил и возможностей для реализации военных планов НАТО.

ТОКИО, 31 мая — РИА Новости. Страны НАТО в Европе и Канада в некоторых сферах должны обеспечить дополнительно 30% и более реальных военных возможностей, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

По словам главы Военного комитета НАТО, эти целевые показатели основаны на практической и реалистичной оценке того, какие силы и возможности необходимы НАТО для реализации военных планов альянса.

"Эта связь между нашими возможностями и планами — не новая концепция. Но это то, чего мы не делали 30 лет. Сейчас мы это делаем", — заявил он.