Рейтинг@Mail.ru
Глава Военного комитета НАТО заявил, что альянс переживает сдвиг - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:37 31.05.2026
Глава Военного комитета НАТО заявил, что альянс переживает сдвиг

Адмирал Драгоне: НАТО переживает сдвиг к большей ответственности

© Фото : European ParliamentЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© Фото : European Parliament
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс переживает не фрагментацию, а сдвиг к большей ответственности и более справедливому распределению оборонного бремени.
  • Европейские страны берут на себя большую ответственность за инвестиции в оборону, развитие возможностей и обеспечение собственной безопасности.
ТОКИО, 31 мая - РИА Новости. НАТО переживает не фрагментацию, а сдвиг к большей ответственности и более справедливому распределению оборонного бремени, заявил глава Военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
"То, что мы наблюдаем внутри альянса, - это не фрагментация, а сдвиг. Давно необходимый и в конечном счете здоровый сдвиг", - сказал он.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В НАТО заявили, что у Европы не может быть общей армии
6 февраля, 16:03
По словам главы Военного комитета НАТО, этот сдвиг состоит из двух элементов: более серьезного отношения к возросшей ответственности в новую эпоху и более справедливого, реалистичного распределения бремени.
Драгоне отметил, что европейские страны берут на себя большую ответственность за инвестиции в оборону, развитие возможностей и обеспечение собственной безопасности. Он напомнил, что на саммите НАТО в Гааге в прошлом году все 32 союзника договорились выйти на трату 3,5% ВВП на национальную оборону и дополнительно 1,5% - на связанную с обороной инфраструктуру.
"Все союзники по НАТО движутся к 5%. Это огромное увеличение, и это не просто тезис для выступлений. Мы уже видим, как это происходит", - заявил глава Военного комитета НАТО.
По его словам, теперь задача альянса заключается в том, чтобы превратить рост финансирования в реальные возможности, то есть "миллиарды в батальоны и корабли".
Учения войск НАТО - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
"Натовцы под землей". В США рассказали о скрытой работе НАТО с Украиной
Вчера, 07:16
"Мы не можем сдерживать кого-либо, размахивая деньгами в воздухе", - сказал Драгоне.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
"Момент настал": на Западе жестко высказались о НАТО и России
30 мая, 04:52
 
В миреРоссияСингапур (город)ГаагаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала