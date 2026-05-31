ТОКИО, 31 мая - РИА Новости. НАТО переживает не фрагментацию, а сдвиг к большей ответственности и более справедливому распределению оборонного бремени, заявил глава Военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
"То, что мы наблюдаем внутри альянса, - это не фрагментация, а сдвиг. Давно необходимый и в конечном счете здоровый сдвиг", - сказал он.
По словам главы Военного комитета НАТО, этот сдвиг состоит из двух элементов: более серьезного отношения к возросшей ответственности в новую эпоху и более справедливого, реалистичного распределения бремени.
Драгоне отметил, что европейские страны берут на себя большую ответственность за инвестиции в оборону, развитие возможностей и обеспечение собственной безопасности. Он напомнил, что на саммите НАТО в Гааге в прошлом году все 32 союзника договорились выйти на трату 3,5% ВВП на национальную оборону и дополнительно 1,5% - на связанную с обороной инфраструктуру.
"Все союзники по НАТО движутся к 5%. Это огромное увеличение, и это не просто тезис для выступлений. Мы уже видим, как это происходит", - заявил глава Военного комитета НАТО.
По его словам, теперь задача альянса заключается в том, чтобы превратить рост финансирования в реальные возможности, то есть "миллиарды в батальоны и корабли".
"Мы не можем сдерживать кого-либо, размахивая деньгами в воздухе", - сказал Драгоне.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.