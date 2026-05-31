© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Автомобиль полиции

В Подмосковье столкнулись пять грузовиков, один человек погиб

Краткий пересказ от РИА ИИ На 117-м километре автодороги А-107 ММК произошла авария с участием пяти грузовых автомобилей.

В результате ДТП водитель одной из машин погиб, пассажир получил телесные повреждения.

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Водитель грузовика столкнулся с четырьмя грузовыми автомобилями, которые остановились перед ж/д переездом в городском округе Электросталь, один человек погиб, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

В ведомстве сообщили, что в около 19.10 мск на 117-м километре автодороги А-107 ММК произошла авария.

"По предварительной информации, мужчина, управляя грузовой автомашиной, допустил столкновение с четырьмя грузовыми автомобилями, которые остановились перед железнодорожным переездом в попутном направлении", - говорится в сообщении

В результате ДТП водитель одной из машин погиб на месте, на данный момент состояние здоровья его пассажира, получившего телесные повреждения, уточняется.