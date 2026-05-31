В Ингушетии три подростка получили ножевые ранения в драке - РИА Новости, 31.05.2026
15:48 31.05.2026
В Ингушетии три подростка получили ножевые ранения в драке

Сотрудник полиции. Архивное фото
  • В Ингушетии трое молодых людей в возрасте 15, 17 и 18 лет получили колото-резаные ранения в драке.
  • Ранения были получены вечером 30 мая возле кафе "Ифтар" в селении Экажево, угрозы жизни пострадавших нет.
НАЛЬЧИК, 31 мая – РИА Новости. Три молодых человека в возрасте от 15 до 18 лет получили ножевые ранения в драке в Ингушетии, угрозы их жизни нет, полицейские проводят проверку по факту произошедшего, сообщили в региональном МВД.
"В дежурную часть ОМВД России по Назрановскому району из Ингушской клинической республиканской больницы поступило сообщение о доставлении троих жителей селения Экажево в возрасте 15, 17 и 18 лет с колото-резаными ранениями", - говорится в сообщении.
По данным МВД, угрозы жизни пострадавших нет.
Полицейские установили, что ранения пострадавшим нанесли вечером 30 мая возле кафе "Ифтар" в селении Экажево во время конфликта, переросшего в драку, шестеро неизвестных, которые затем скрылись на трех автомобилях.
"Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и принимают меры по задержанию всех причастных к инциденту лиц. Проверку по данному факту взял под личный контроль врио министра внутренних дел по Республике Ингушетия Алексей Козярский", - добавили в министерстве.
