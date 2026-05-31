В МВД указали, какие данные не нужно размещать в открытом доступе
07:32 31.05.2026
В МВД указали, какие данные не нужно размещать в открытом доступе

МВД посоветовало не публиковать адреса проживания, работы и данные о родных

Работа за ноутбуком. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МВД РФ рекомендует не размещать в открытом доступе и не передавать незнакомцам паспортные данные, номера телефонов, СНИЛС, ИНН, полисы ОМС, логины и пароли от учетных записей различных сервисов.
  • В министерстве предупредили, что такая информация может быть использована преступниками для создания цифрового портрета жертвы и подготовки мошеннической атаки.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Адреса проживания и работы, сведения о родных или маршруты передвижения, а также номера телефонов, СНИЛС и полиса ОМС, нельзя публиковать и передавать незнакомцам, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
В ведомстве порекомендовали не размещать в открытом доступе или передавать незнакомцам паспортные данные, номера телефонов, СНИЛС, ИНН, полиса ОМС, логины и пароли от учетных записей различных сервисов, а также коды из SMS-сообщений и push-уведомлений.
"Не следует раскрывать адреса мест проживания и работы, сведения о родственниках и маршруты передвижения. Вышеуказанная информация может быть использована преступниками для создания цифрового портрета жертвы с последующей подготовкой мошеннической атаки", - сказали в министерстве, отвечая на запрос агентства.
