В МВД указали, какие данные не нужно размещать в открытом доступе

Краткий пересказ от РИА ИИ МВД РФ рекомендует не размещать в открытом доступе и не передавать незнакомцам паспортные данные, номера телефонов, СНИЛС, ИНН, полисы ОМС, логины и пароли от учетных записей различных сервисов.

В министерстве предупредили, что такая информация может быть использована преступниками для создания цифрового портрета жертвы и подготовки мошеннической атаки.

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Адреса проживания и работы, сведения о родных или маршруты передвижения, а также номера телефонов, СНИЛС и полиса ОМС, нельзя публиковать и передавать незнакомцам, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.

В ведомстве порекомендовали не размещать в открытом доступе или передавать незнакомцам паспортные данные, номера телефонов, СНИЛС, ИНН, полиса ОМС, логины и пароли от учетных записей различных сервисов, а также коды из SMS-сообщений и push-уведомлений.