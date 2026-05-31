Глава МИД Молдавии выступил за объединение страны с Румынией

Краткий пересказ от РИА ИИ
КИШИНЕВ, 31 мая – РИА Новости. Глава МИД Молдавии вице-премьер Михай Попшой выступил за объединение республики с Румынией, соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии").
Ранее Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство. В конце апреля в интервью французскому изданию Le Monde она назвала объединение с Румынией возможным сценарием ускоренной евроинтеграции.
Министр уточнил, что конкретные шаги к объединению будут обсуждаться, когда появится "значительная открытость и поддержка Румынии и Молдавии".
В Молдавии с приходом к власти президента Санду и партии "Действие и солидарность" (PAS) усилился курс на сближение с Бухарестом. Высшее руководство страны, включая саму Санду, премьер-министра Александра Мунтяну и спикера парламента Игоря Гросу, имеет румынское гражданство. Весной прошлого года парламент утвердил переименование государственного языка в румынский. При этом, согласно многочисленным социологическим опросам, подавляющее большинство молдавских граждан выступают против поглощения республики Румынией.