Митрополит Иларион сослужил с патриархом Кириллом в Святую Троицу

14:26 31.05.2026
Митрополит Иларион сослужил с патриархом Кириллом в Троице-Сергиевой лавре

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Митрополит Иларион (Алфеев) сослужил вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом во время литургии в Троице-Сергиевой лавре.
  • Митрополит Иларион был задержан чешской полицией по подозрению в хранении наркотиков, но отпущен на свободу без предъявления обвинения и вернулся в Россию.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Митрополит Иларион (Алфеев), освобожденный ранее из-под стражи в Чехии и вернувшийся в Россию, сослужил вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом во время литургии в Троице-Сергиевой лавре в праздник Святой Троицы, следует из трансляции на сайте Московской патриархии.
Митрополит был задержан чешской полицией вместе с сопровождавшим его видеооператором 24 мая и помещен в изолятор по подозрению в хранении наркотиков, которые якобы были найдены у него в машине. Во вторник он был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. На следующий день священнослужитель сообщил РИА Новости, что покинул Чехию. В ночь с пятницы на субботу он вернулся в РФ.
Священник категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков.
РелигияЧехияРоссияМитрополит Иларион (Алфеев)Московская Патриархия
 
 
