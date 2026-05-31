Митрополит Иларион сослужил с патриархом Кириллом в Святую Троицу

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Митрополит Иларион (Алфеев), освобожденный ранее из-под стражи в Чехии и вернувшийся в Россию, сослужил вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом во время литургии в Троице-Сергиевой лавре в праздник Святой Троицы, следует из трансляции на сайте Московской патриархии.
Митрополит был задержан чешской полицией вместе с сопровождавшим его видеооператором 24 мая и помещен в изолятор по подозрению в хранении наркотиков, которые якобы были найдены у него в машине. Во вторник он был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. На следующий день священнослужитель сообщил РИА Новости, что покинул Чехию. В ночь с пятницы на субботу он вернулся в РФ.
Священник категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков.