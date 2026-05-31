Грохот в Массачусетсе был вызван взрывом метеора, рассказали в НАСА
03:06 31.05.2026
Грохот в Массачусетсе был вызван взрывом метеора, рассказали в НАСА

  • Метеор распался в земной атмосфере над северо-востоком Массачусетса и юго-востоком Нью-Гэмпшира на высоте свыше 60 километров.
  • Мощность взрыва при разрушении метеора составила около 300 тонн в тротиловом эквиваленте.
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Метеор, вызвавший грохот в американском штате Массачусетс, распался в земной атмосфере со взрывом мощностью около 300 тонн в тротиловом эквиваленте на высоте свыше 60 километров, заявило американское космическое агентство НАСА.
"Метеор, по-видимому, распался на высоте около 40 миль (64 километра - ред.) над северо-востоком Массачусетса и юго-востоком Нью-Гэмпшира. Энергия, высвободившаяся при разрушении, оценивается примерно в 300 тонн в тротиловом эквиваленте, что и объясняет громкий звук", - написало НАСА в соцсети X.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на специалистов Американского метеорного общества передавало, что сильный грохот в Массачусетсе был вызван входом метеора в атмосферу Земли.
