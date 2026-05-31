Грохот в Массачусетсе был вызван взрывом метеора, рассказали в НАСА

ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Метеор, вызвавший грохот в американском штате Массачусетс, распался в земной атмосфере со взрывом мощностью около 300 тонн в тротиловом эквиваленте на высоте свыше 60 километров, заявило американское космическое агентство НАСА.