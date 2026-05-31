На Западе выступили с призывом после удара ВСУ по Запорожской АЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армандо Мема, член финской партии "Альянс свободы", призвал Европу отреагировать на атаку ВСУ по Запорожской АЭС.
- Он отметил, что Зеленский должен прекратить ставить под угрозу ядерные объекты.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Европа должна отреагировать на атаку ВСУ по Запорожской АЭС, написал финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Нет никаких оснований для проведения таких атак. Они опасны для всей Европы. И, что самое важное, почему Европа молчит, когда происходят подобные инциденты?" — говорится в публикации.
"Нет никаких оснований для проведения таких атак. Они опасны для всей Европы. И, что самое важное, почему Европа молчит, когда происходят подобные инциденты?" — говорится в публикации.
Политик добавил, что Зеленский должен прекратить ставить под угрозу ядерные объекты.
Накануне украинский дрон впервые намеренно атаковал основное оборудование АЭС. Он ударил по машинному залу энергоблока № 6 и взорвался. Обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме.
В Минобороны уточнили, что беспилотник повредил фасад машинного зала на расстоянии десяти метров от реакторного отсека. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев пояснил, что БПЛА управляли по оптоволокну, поэтому атака на ядерный объект была намеренной.
Накануне украинский дрон впервые намеренно атаковал основное оборудование АЭС. Он ударил по машинному залу энергоблока № 6 и взорвался. Обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме.
В Минобороны уточнили, что беспилотник повредил фасад машинного зала на расстоянии десяти метров от реакторного отсека. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев пояснил, что БПЛА управляли по оптоволокну, поэтому атака на ядерный объект была намеренной.