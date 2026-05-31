Рейтинг@Mail.ru
На Западе выступили с призывом после удара ВСУ по Запорожской АЭС - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 31.05.2026 (обновлено: 22:03 31.05.2026)
На Западе выступили с призывом после удара ВСУ по Запорожской АЭС

Мема: Европа должна отреагировать на атаку ВСУ по Запорожской АЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армандо Мема, член финской партии "Альянс свободы", призвал Европу отреагировать на атаку ВСУ по Запорожской АЭС.
  • Он отметил, что Зеленский должен прекратить ставить под угрозу ядерные объекты.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Европа должна отреагировать на атаку ВСУ по Запорожской АЭС, написал финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

"Нет никаких оснований для проведения таких атак. Они опасны для всей Европы. И, что самое важное, почему Европа молчит, когда происходят подобные инциденты?" — говорится в публикации.
Бывший президент Украины Петр Порошенко* - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Порошенко* сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 08:47
Политик добавил, что Зеленский должен прекратить ставить под угрозу ядерные объекты.

Накануне украинский дрон впервые намеренно атаковал основное оборудование АЭС. Он ударил по машинному залу энергоблока № 6 и взорвался. Обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме.

В Минобороны уточнили, что беспилотник повредил фасад машинного зала на расстоянии десяти метров от реакторного отсека. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев пояснил, что БПЛА управляли по оптоволокну, поэтому атака на ядерный объект была намеренной.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Премьер Дании выступила с резким призывом в отношении России
Вчера, 09:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала