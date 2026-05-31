Медведев рассказал, как прошло предварительное голосование ЕР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Предварительное голосование "Единой России" прошло практически без нарушений, сообщил Дмитрий Медведев.
- Врагам не удалось "сделать гадости" и обрушить цифровую систему голосования.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Предварительное голосование "Единой России" прошло практически без нарушений, врагам не удалось "сделать гадости", сообщил председатель "Единой России", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Наше предварительное голосование прошло практически без нарушений. Ну и несмотря на попытки как обычно сделать какие-то гадости, обрушить нашу цифровую систему, нашим врагам это не удалось, за что спасибо всем, кто обеспечил ее сохранность", - сказал Медведев, подводя первые итоги процедуры отбора кандидатов "Единой России" на осенние выборы.
"Единая Россия" провела предварительное голосование, чтобы выбрать кандидатов, которые будут выдвинуты от партии на сентябрьских выборах. Оно прошло онлайн с 25 по 31 мая.