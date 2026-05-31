Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал, как прошло предварительное голосование ЕР - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:08 31.05.2026 (обновлено: 21:29 31.05.2026)
Медведев рассказал, как прошло предварительное голосование ЕР

Медведев: предварительное голосование ЕР прошло практически без нарушений

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Предварительное голосование "Единой России" прошло практически без нарушений, сообщил Дмитрий Медведев.
  • Врагам не удалось "сделать гадости" и обрушить цифровую систему голосования.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Предварительное голосование "Единой России" прошло практически без нарушений, врагам не удалось "сделать гадости", сообщил председатель "Единой России", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Наше предварительное голосование прошло практически без нарушений. Ну и несмотря на попытки как обычно сделать какие-то гадости, обрушить нашу цифровую систему, нашим врагам это не удалось, за что спасибо всем, кто обеспечил ее сохранность", - сказал Медведев, подводя первые итоги процедуры отбора кандидатов "Единой России" на осенние выборы.
"Единая Россия" провела предварительное голосование, чтобы выбрать кандидатов, которые будут выдвинуты от партии на сентябрьских выборах. Оно прошло онлайн с 25 по 31 мая.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Более десяти миллионов россиян участвовали в предварительном голосовании ЕР
Вчера, 21:08
 
Единая РоссияДмитрий МедведевРоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала