Представитель НАСА рассказал о трудностях создания базы на Луне
04:33 31.05.2026
Представитель НАСА рассказал о трудностях создания базы на Луне

Гарсиа-Галан: миссия на Луне должна будет решить проблему освещения

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos, Lockheed-Martin
Жизнь на Луне
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos, Lockheed-Martin
Жизнь на Луне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Реализация лунной программы НАСА сопряжена со множеством трудностей, которые агентству приходится решать уже сейчас.
  • НАСА планирует увеличить количество миссий с четырех в этом году до десяти в следующем и до двенадцати еще через год.
  • На Луне агентство столкнется с проблемами освещения, теплового режима и сложности перемещения между площадками для посадки и районами, представляющими научный интерес.
ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Реализация лунной программы НАСА сопряжена со множеством трудностей, которые американскому космическому агентству приходится решать уже в сейчас, рассказал в интервью РИА Новости глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсиа-Галан.
"Существуют вызовы различного уровня сложности. Наиболее актуальной и близкой для нас задачей на данный момент является достижение того темпа работы, который мы для себя наметили, позволяющего реализовать наши планы", - сообщил он.
По словам Гарсиа-Галана, если в этом году НАСА планирует осуществить около четырех миссий, то в следующем их число возрастет примерно до десяти, а еще через год до двенадцати, поэтому ведомству предстоит работать на пределе своих производственных возможностей, создавая огромное количество посадочных модулей и иных активов, а также проводя их испытания.
"Когда мы доберемся до Луны, то там нас ждет множество трудностей, начиная, к примеру, от освещения, поскольку мы хотим отправится на Южный полюс. Солнце там стоит очень низко над горизонтом, из-за чего образуется множество глубоких теней, а ночи длятся очень долго", - указал он.
По словам представителя НАСА, тепловой режим на Луне меняется кардинально в зависимости от того, находится ли аппарат на открытом грунте, в тени или же в одной из зон постоянного затенения, поэтому агентству нужно решить очень сложную задачу создания систем, способных выдержать столь суровые условия внешней среды.
"Мы хотим перемещаться там, что также очень трудно: зачастую ровные площадки, пригодные для посадки, оказываются плохо связаны с теми районами, которые представляют для нас научный интерес. В общем, впереди много вызовов, но это также очень увлекательно", - заключил Гарсия-Галан.
В марте американское космическое агентство объявило, что будет работать над поэтапным созданием постоянной базы на Луне. НАСА планирует построить базу в три этапа. Сперва на спутник Земли должны доставить транспорт, создать базовую энергетическую, научную и коммуникационную инфраструктуру. Вторым этапом планируется создать подобие земной обитаемой инфраструктуры и логистики с разработками иностранных космических агентств. Заключительным этапом, как ожидается, станет обеспечение возможности длительного пребывания человека на Луне.
