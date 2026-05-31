Представитель НАСА рассказал о трудностях создания базы на Луне

ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Реализация лунной программы НАСА сопряжена со множеством трудностей, которые американскому космическому агентству приходится решать уже в сейчас, рассказал в интервью РИА Новости глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсиа-Галан.

"Существуют вызовы различного уровня сложности. Наиболее актуальной и близкой для нас задачей на данный момент является достижение того темпа работы, который мы для себя наметили, позволяющего реализовать наши планы", - сообщил он.

По словам Гарсиа-Галана, если в этом году НАСА планирует осуществить около четырех миссий, то в следующем их число возрастет примерно до десяти, а еще через год до двенадцати, поэтому ведомству предстоит работать на пределе своих производственных возможностей, создавая огромное количество посадочных модулей и иных активов, а также проводя их испытания.

"Когда мы доберемся до Луны , то там нас ждет множество трудностей, начиная, к примеру, от освещения, поскольку мы хотим отправится на Южный полюс . Солнце там стоит очень низко над горизонтом, из-за чего образуется множество глубоких теней, а ночи длятся очень долго", - указал он.

По словам представителя НАСА, тепловой режим на Луне меняется кардинально в зависимости от того, находится ли аппарат на открытом грунте, в тени или же в одной из зон постоянного затенения, поэтому агентству нужно решить очень сложную задачу создания систем, способных выдержать столь суровые условия внешней среды.

"Мы хотим перемещаться там, что также очень трудно: зачастую ровные площадки, пригодные для посадки, оказываются плохо связаны с теми районами, которые представляют для нас научный интерес. В общем, впереди много вызовов, но это также очень увлекательно", - заключил Гарсия-Галан.