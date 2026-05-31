Лукашенко оценил слова Пашиняна о новом транзите газа через Армению

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лукашенко назвал заявления Пашиняна об организации нового транзита газа через Армению враньем.
- Он отметил, что сейчас Москва продает Еревану газ по гораздо более низкой цене.
- По его мнению, определенным кругам выгодно то, что сейчас происходит в Армении.
МИНСК, 31 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна во лжи о новом пути транзита газа.
Ранее армянский политик заявил, что страна сможет получать голубое топливо за счет транзита через ее территорию в рамках проекта "Маршрут Трампа".
По мнению Лукашенко, определенным кругам выгодно то, что сейчас происходит в Армении.
В начале мая Владимир Путин призывал Ереван как можно скорее решить вопрос об участии в ЕС или ЕАЭС, возможно, организовав референдум. До этого он не раз заявлял, что страна имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится.
При этом для России абсолютным приоритетом остается интеграция внутри объединения, которой не должны вредить действия отдельных стран, а Армения уже законодательно ориентирована на евроинтеграцию.