14:02 31.05.2026

Лукашенко: заявления в Армении связаны с политической игрой перед выборами

  • Александр Лукашенко считает, что многие заявления в Армении связаны с политической игрой перед парламентскими выборами.
  • По его мнению, действия Армении доходят до унижения Евразийского экономического союза, и члены ЕАЭС с этим согласны.
МИНСК, 31 мая - РИА Новости. Многие заявления в Армении связаны с политической игрой перед парламентскими выборами, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«
"Мы не давим народ, тем более, мы же понимаем, что тут игра политическая - завтра выборы в Армении. Естественно, это крутят-мутят под выборы. Но руководство Армении зря так поступает", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство Белта.
По его мнению, это доходит до унижения Евразийского экономического союза. "И члены ЕАЭС все единогласно с этим согласились", - добавил президент Белоруссии.
Он отметил, что на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане Армению представлял вице-премьер Мгер Григорян и позиции сторон озвучивались в его присутствии.
