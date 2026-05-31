Лукашенко: заявления в Армении связаны с политической игрой перед выборами

МИНСК, 31 мая - РИА Новости. Многие заявления в Армении связаны с политической игрой перед парламентскими выборами, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Мы не давим народ, тем более, мы же понимаем, что тут игра политическая - завтра выборы в Армении. Естественно, это крутят-мутят под выборы. Но руководство Армении зря так поступает", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство Белта.
По его мнению, это доходит до унижения Евразийского экономического союза. "И члены ЕАЭС все единогласно с этим согласились", - добавил президент Белоруссии.
Он отметил, что на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане Армению представлял вице-премьер Мгер Григорян и позиции сторон озвучивались в его присутствии.
