Рейтинг@Mail.ru
Белорусских солдат на Украине не было и не будет, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 31.05.2026
Белорусских солдат на Украине не было и не будет, заявил Лукашенко

Лукашенко: белорусских солдат на Украине не было и не будет

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / БелТА
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил, что белорусских солдат на Украине не было и не будет.
  • Он назвал трепом заявления о якобы определенных на территории Белоруссии 500 потенциальных целях и отметил, что украинские военные не хотят войны с Белоруссией.
МИНСК, 31 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусских солдат на Украине не было и не будет.
«
"Этого никогда не будет. Никогда! Наших там солдат не было и не будет. Это тоже он (Владимир Зеленский - ред.) знает, и военные знают", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство Белта.
Президент Белоруссии назвал трепом звучащие из Киева заявления о якобы определенных на территории Белоруссии 500 потенциальных целях.
По его словам, украинские военные не хотят никакой войны с Белоруссией и прекрасно понимают, что им не нужны дополнительные полторы тысячи километров фронта.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Путин сообщил, что Лукашенко рассказал ему о разговоре с Макроном
29 мая, 19:38
 
В миреБелоруссияУкраинаКиевАлександр ЛукашенкоВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала