Белорусских солдат на Украине не было и не будет, заявил Лукашенко

МИНСК, 31 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусских солдат на Украине не было и не будет.
"Этого никогда не будет. Никогда! Наших там солдат не было и не будет. Это тоже он (Владимир Зеленский - ред.) знает, и военные знают", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство Белта.
Президент Белоруссии назвал трепом звучащие из Киева заявления о якобы определенных на территории Белоруссии 500 потенциальных целях.
По его словам, украинские военные не хотят никакой войны с Белоруссией и прекрасно понимают, что им не нужны дополнительные полторы тысячи километров фронта.