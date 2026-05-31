На Ангаре перевернулась моторная лодка, один человек погиб

ИРКУТСК, 31мая - РИА Новости. Моторная лодка с людьми перевернулась в акватории Ангары, один человек погиб, ведутся поиски ребенка, который тоже был в лодке, сообщает ГУМЧС по Иркутской области
По данным ведомства, нарушение правил безопасности привело к происшествию на Ангаре в Иркутске. На акватории реки в районе острова Поповский опрокинулась моторная лодка, в которой находились 4 человек без спасательных жилетов.
До прибытия спасателей тонущим оказали помощь очевидцы.
"Они доставили на берег троих взрослых, один из которых погиб. Спасатели ведут поиски ребёнка, который также находился в плавсредстве", - говорится в сообщении
Оперативно-следственная группа устанавливает все обстоятельства происшествия. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с происшествием.