На Ангаре перевернулась моторная лодка, один человек погиб

11:17 31.05.2026
На Ангаре опрокинулась моторная лодка, один человек погиб, пропал ребенок

Сотрудники МЧС России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В акватории Ангары перевернулась моторная лодка с людьми, один человек погиб.
  • Ведутся поиски ребенка, который также находился в лодке.
ИРКУТСК, 31мая - РИА Новости. Моторная лодка с людьми перевернулась в акватории Ангары, один человек погиб, ведутся поиски ребенка, который тоже был в лодке, сообщает ГУМЧС по Иркутской области
По данным ведомства, нарушение правил безопасности привело к происшествию на Ангаре в Иркутске. На акватории реки в районе острова Поповский опрокинулась моторная лодка, в которой находились 4 человек без спасательных жилетов.
До прибытия спасателей тонущим оказали помощь очевидцы.
"Они доставили на берег троих взрослых, один из которых погиб. Спасатели ведут поиски ребёнка, который также находился в плавсредстве", - говорится в сообщении
Оперативно-следственная группа устанавливает все обстоятельства происшествия. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с происшествием.
ПроисшествияАнгараИркутская областьИркутск
 
 
