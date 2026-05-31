Украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус в ЛНР
18:40 31.05.2026 (обновлено: 20:43 31.05.2026)
Украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус в ЛНР

  • Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал рейсовый автобус Старобельск — Москва в районе улицы Восточная города Рубежное.
  • Никто из 11 пассажиров не пострадал, повреждена задняя часть автобуса.
ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал рейсовый автобус Старобельск-Москва в Луганской Народной Республике, никто не пострадал, сообщило правительство региона.
Рубежном беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус. Тридцать первого мая около 11.10 БПЛА самолетного типа нанес удар по рейсовому автобусу Старобельск-Москва в районе улицы Восточная города Рубежное", - говорится в сообщении в канале правительства на платформе "Макс".
В салоне находились 11 пассажиров, уточнило правительство.
"К счастью, никто не пострадал. В результате атаки повреждена задняя часть автобуса, пробит радиатор. Возгорания не допущено", - добавило правительство.
