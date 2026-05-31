Украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус в ЛНР

ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал рейсовый автобус Старобельск-Москва в Луганской Народной Республике, никто не пострадал, сообщило правительство региона.
В салоне находились 11 пассажиров, уточнило правительство.
"К счастью, никто не пострадал. В результате атаки повреждена задняя часть автобуса, пробит радиатор. Возгорания не допущено", - добавило правительство.
22 июня 2022, 17:18