В ЛНР нашли тайник с боеприпасами, оставленными батальоном "Айдар"*

ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Силовики обнаружили в ЛНР брошенный схрон с различными боеприпасами, которые при отходе со своих позиций бросили боевики запрещенного в РФ нацбатальона "Айдар"*, сообщили РИА Новости в военной комендатуре ЛНР.

"В схроне находились ящики с минами калибра 82 миллиметра для миномета, также снаряженные ленты с патронами калибром 7,62, ящики с патронами и ручными гранатами различных видов, гранаты для ручных гранатометов, снаряженные в ленты ВОГи (выстрелы осколочные гранатометные - ред.) для автоматического гранатомета станкового. Все было снаряжено и приготовлено для стрельбы", - рассказали в ведомстве.