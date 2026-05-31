В ЛНР нашли тайник с боеприпасами, оставленными батальоном "Айдар"*

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силовики обнаружили в ЛНР брошенный схрон с боеприпасами, которые бросили боевики нацбатальона "Айдар"*.
- В схроне находились мины, патроны, ручные гранаты, гранаты для ручных гранатометов и снаряженные ленты ВОГи для автоматического гранатомета.
- Саперы военной комендатуры ЛНР уничтожили все боеприпасы на месте обнаружения.
ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Силовики обнаружили в ЛНР брошенный схрон с различными боеприпасами, которые при отходе со своих позиций бросили боевики запрещенного в РФ нацбатальона "Айдар"*, сообщили РИА Новости в военной комендатуре ЛНР.
Сотрудники военной комендатуры ЛНР установили примерное местонахождение тайника при общении с местными жителями, которые рассказали силовикам о брошенных позициях, где до отступления из населенных пунктов стоял нацбатальон "Айдар"*.
"В схроне находились ящики с минами калибра 82 миллиметра для миномета, также снаряженные ленты с патронами калибром 7,62, ящики с патронами и ручными гранатами различных видов, гранаты для ручных гранатометов, снаряженные в ленты ВОГи (выстрелы осколочные гранатометные - ред.) для автоматического гранатомета станкового. Все было снаряжено и приготовлено для стрельбы", - рассказали в ведомстве.
Собеседник агентства уточнил, что после осмотра содержимого схрона, саперы военной комендатуры ЛНР уничтожили все боеприпасы на месте обнаружения.
*Группировка, признанная террористической и запрещенная на территории РФ