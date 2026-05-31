Солиста группы "Порнофильмы" оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

"Признать Котлярова Владимира Андреевича* виновным в совершении административного правонарушения… и назначить ему наказание в виде административного штрафа", - сообщается в материалах.

Судом установлено, что в период с октября 2025 года по январь 2026 Котляров* опубликовал 4 сообщения в своем Telegram-канале без маркировки иностранного агента. Сумма штрафа в материалах не сообщается. Согласно Административному кодексу РФ, музыканту грозил штраф от 30 до 50 тысяч рублей.