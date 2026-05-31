Солиста группы "Порнофильмы" оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
18:09 31.05.2026
Солиста "Порнофильмов" Котлярова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

  • Таганский суд Москвы назначил Владимиру Котлярову* штраф за нарушение порядка деятельности иноагента.
  • Котляров* признан виновным в распространении материалов без указания на то, что он является иностранным агентом.
  • В период с октября 2025 года по январь 2026 года Котляров* опубликовал 4 сообщения в своем Telegram-канале без маркировки иностранного агента.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Таганский суд Москвы назначил штраф солисту группы "Порнофильмы" Владимиру Котлярову* за нарушение порядка деятельности иноагента, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Протокол был составлен за нарушение части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены, распространены и направлены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента).
"Признать Котлярова Владимира Андреевича* виновным в совершении административного правонарушения… и назначить ему наказание в виде административного штрафа", - сообщается в материалах.
Судом установлено, что в период с октября 2025 года по январь 2026 Котляров* опубликовал 4 сообщения в своем Telegram-канале без маркировки иностранного агента. Сумма штрафа в материалах не сообщается. Согласно Административному кодексу РФ, музыканту грозил штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
Котляров* был внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов в сентябре 2023 года за открытые выступления в поддержку Украины, негативные высказывания в отношении граждан РФ, формирование антироссийских взглядов и поддержку лиц, осуществляющих террористическую деятельность в России.
Также ранее РИА Новости сообщало о том, что артист был дважды оштрафован судом Москвы за дискредитацию ВС РФ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
