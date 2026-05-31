Рейтинг@Mail.ru
Австрийский космонавт рассказал о разнице подготовки в СССР и США - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
06:14 31.05.2026
Австрийский космонавт рассказал о разнице подготовки в СССР и США

Фибек рассказал о разнице подготовки космонавтов в СССР и США

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЦентр подготовки космонавтов
Центр подготовки космонавтов - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Центр подготовки космонавтов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австрийский космонавт Франц Фибек рассказал, что российская подготовка космонавтов имеет более "школьный" характер с экзаменами, четкой структурой и практической направленностью.
  • Американская система подготовки более свободная и основана на самостоятельности, в то время как в России есть четкое расписание занятий, например, по физической подготовке.
  • В целом обе системы хороши, и их сочетание, вероятно, было бы оптимальным, заключил Фибек.
ВЕНА, 31 мая - РИА Новости. Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости рассказал о разнице подготовки в СССР и США.
Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию "Мир" в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров.
Франц Артур Фибек - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Австрийский космонавт рассказал о работе с советскими коллегами на орбите
28 мая, 06:05
"В основе два разных подхода, но оба очень хорошие. Российская подготовка носит более "школьный" характер: есть экзамены, четкая структура, расписание, хорошее планирование. И, как бы сказать, в технической части очень многое делается на практике. То есть, когда разрабатываются новые вещи, создается много прототипов, и все тестируется - выдерживает ли это вакуум, разрежение. Многое проверяется на реальном оборудовании", - сказал он.
При этом в Америке, по его словам, система более свободная и во многом основана на самостоятельности. "Там нужно самому следить за своей физической формой и здоровьем. В то время как в России есть четкое расписание: например, физическая подготовка с тренером - и ты этим занимаешься. А в Америке это добровольно: ты сам должен найти время и сам несешь за это ответственность", - уточнил собеседник агентства.
Но в итоге, по его словам, все равно нужно уметь все необходимое.
"В американской технической подготовке многое моделируется - проводится много симуляций. Это тоже хорошо, но у этого есть свои пределы. В целом обе системы хороши, и их сочетание, вероятно, было бы оптимальным", - заключил Фибек.
Австрийский космонавт провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.
Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Австрийский космонавт объяснил, как космос влияет на организм
16 мая, 00:50
 
НаукаАмерикаСССРСШАВ миреАвстрияКосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала