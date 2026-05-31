Австрийский космонавт рассказал о разнице подготовки в СССР и США

Краткий пересказ от РИА ИИ Австрийский космонавт Франц Фибек рассказал, что российская подготовка космонавтов имеет более "школьный" характер с экзаменами, четкой структурой и практической направленностью.

Американская система подготовки более свободная и основана на самостоятельности, в то время как в России есть четкое расписание занятий, например, по физической подготовке.

В целом обе системы хороши, и их сочетание, вероятно, было бы оптимальным, заключил Фибек.

ВЕНА, 31 мая - РИА Новости. Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости рассказал о разнице подготовки в СССР и США.

Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию "Мир" в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров.

"В основе два разных подхода, но оба очень хорошие. Российская подготовка носит более "школьный" характер: есть экзамены, четкая структура, расписание, хорошее планирование. И, как бы сказать, в технической части очень многое делается на практике. То есть, когда разрабатываются новые вещи, создается много прототипов, и все тестируется - выдерживает ли это вакуум, разрежение. Многое проверяется на реальном оборудовании", - сказал он.

При этом в Америке , по его словам, система более свободная и во многом основана на самостоятельности. "Там нужно самому следить за своей физической формой и здоровьем. В то время как в России есть четкое расписание: например, физическая подготовка с тренером - и ты этим занимаешься. А в Америке это добровольно: ты сам должен найти время и сам несешь за это ответственность", - уточнил собеседник агентства.

Но в итоге, по его словам, все равно нужно уметь все необходимое.

"В американской технической подготовке многое моделируется - проводится много симуляций. Это тоже хорошо, но у этого есть свои пределы. В целом обе системы хороши, и их сочетание, вероятно, было бы оптимальным", - заключил Фибек.