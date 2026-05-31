Рейтинг@Mail.ru
Австрийский космонавт рассказал, как юмор помогал экипажу станции "Мир" - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
01:46 31.05.2026
Австрийский космонавт рассказал, как юмор помогал экипажу станции "Мир"

Космонавт Фибек: в экипаже на станции "Мир" сложилась очень тесная дружба

© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"Орбитальная станция "Мир"
Орбитальная станция Мир - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"
Орбитальная станция "Мир". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австрийский космонавт Франц Фибек рассказал, что юмор помогал экипажу станции "Мир".
  • Юмор и тесная дружба в экипаже помогали создать позитивную атмосферу во время полета.
  • Он также отметил, что никаких серьезных трудностей или проблем во время полета не было - члены команды всегда помогали друг другу.
ВЕНА, 31 мая - РИА Новости. Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости рассказал, что юмор помогал экипажу станции "Мир".
Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию "Мир" в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров.
Планета Марс - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Миссия на Марс будет испытанием для психики, считает космонавт Фибек
Вчера, 00:40
"В нашем экипаже сложилась очень тесная дружба. Нам было весело, чувство юмора было очень важной частью атмосферы в группе", - сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что никаких серьезных трудностей или проблем во время полета не было - члены команды всегда помогали друг другу, и работа, по словам австрийского космонавта, была очень продуктивной.
Фибек провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.
Франц Артур Фибек - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Австрийский космонавт рассказал о работе с советскими коллегами на орбите
28 мая, 06:05
 
НаукаАвстрияКосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала