Австрийский космонавт рассказал, как юмор помогал экипажу станции "Мир"

ВЕНА, 31 мая - РИА Новости. Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости рассказал, что юмор помогал экипажу станции "Мир".

Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию "Мир" в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров.

"В нашем экипаже сложилась очень тесная дружба. Нам было весело, чувство юмора было очень важной частью атмосферы в группе", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что никаких серьезных трудностей или проблем во время полета не было - члены команды всегда помогали друг другу, и работа, по словам австрийского космонавта, была очень продуктивной.