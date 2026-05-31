Медведев: конкурс на праймериз ЕР составил почти 12 человек на место

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Конкурс на предварительном голосовании "Единой России" в Госдуму составил почти 12 человек на место, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.
"У нас при выборах в предварительном голосовании на места в Государственной Думе конкурс составил около 12 человек на место, а в региональные парламенты - около семи человек на место", - сказал Медведев, открывая процедуру соединения ключа шифрования электронного предварительного голосования "Единой России".
"Единая Россия" провела предварительное голосование, чтобы выбрать кандидатов, которые будут выдвинуты от партии на сентябрьских выборах. Оно прошло онлайн с 25 по 31 мая.