"Это фиаско": в США заявили о панике в Киеве из-за решения России - РИА Новости, 31.05.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
03:08 31.05.2026
"Это фиаско": в США заявили о панике в Киеве из-за решения России

Профессор Петро: атака на ЛНР стала публичным фиаско для руководства Украины

© REUTERS / Gleb Garanich — Взрыв в Киеве
Взрыв в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Взрыв в Киеве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Николай Петро заявил, что удар по ЛНР обернулся для киевского режима медийным фиаско.
  • По мнению профессора, ответные действия России сильно беспокоят украинское военное руководство.
  • Эксперт считает, что силы Украины стремительно истощаются и ВСУ не смогут сдержать натиск России из-за исчерпания экономических и демографических ресурсов.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Удар по ЛНР обернулся для киевского режима настоящим медийным фиаско, а военное руководство Украины оказалось в состоянии паники из-за ответных действий России, заявил профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро в интервью на YouTube-канале World Affairs In Context.
"Это фиаско, публичное и медийное, для украинского руководства. Если Украина совершит еще больше подобных атак, я думаю, Россия будет наносить удары не по гражданским объектам, а по военному командованию. Сейчас этот фактор сильно беспокоит украинское военное руководство", — отметил ученый, комментируя негативные последствия для киевского режима после теракта в Старобельске.
По его мнению, ситуация усугубляется тем, что союзники Киева цинично наживаются на продолжении конфликта, хотя ресурсы Украины стремительно истощаются на фоне неизбежного поражения на поле боя.
"ЕС находится в положении организатора боксерского поединка. Он фактически зарабатывает деньги на бойце на ринге, которого избивают. <…> Анализ указывает на то, что в ВСУ где-то осенью или к концу лета этого года произойдет катаклизм. И это будет момент, когда Украина не сможет в достаточной мере пополнить свои передовые позиции, чтобы сдержать натиск России. <…> Она мало что сможет сделать, потому что ее основные экономические и демографические ресурсы уже исчерпаны", — признал Петро.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Российская армия ответным ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.
Специальная военная операция на Украине — В мире — Украина — Луганская Народная Республика — Россия — Вооруженные силы Украины — Евросоюз
 
 
