Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Удар по ЛНР обернулся для киевского режима настоящим медийным фиаско, а военное руководство Украины оказалось в состоянии паники из-за ответных действий России, заявил профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро в интервью на YouTube-канале World Affairs In Context.
"Это фиаско, публичное и медийное, для украинского руководства. Если Украина совершит еще больше подобных атак, я думаю, Россия будет наносить удары не по гражданским объектам, а по военному командованию. Сейчас этот фактор сильно беспокоит украинское военное руководство", — отметил ученый, комментируя негативные последствия для киевского режима после теракта в Старобельске.
"ЕС находится в положении организатора боксерского поединка. Он фактически зарабатывает деньги на бойце на ринге, которого избивают. <…> Анализ указывает на то, что в ВСУ где-то осенью или к концу лета этого года произойдет катаклизм. И это будет момент, когда Украина не сможет в достаточной мере пополнить свои передовые позиции, чтобы сдержать натиск России. <…> Она мало что сможет сделать, потому что ее основные экономические и демографические ресурсы уже исчерпаны", — признал Петро.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Российская армия ответным ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.