Серебряный призер Олимпиады Мэйсек покинул "Автомобилист"

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Канадско-немецкий нападающий Брукс Мэйсек и еще пять игроков покинули екатеринбургский "Автомобилист" в связи с истечением контрактов, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Вместе с Мэйсеком выступления за "Автомобилист" прекращают защитники Максим Осипов и Юрий Паутов, а также нападающие Алексей Бывальцев, Степан Хрипунов и Данил Романцев.
"Отметим, что Максим Осипов, Брукс Мэйсек, Степан Хрипунов, Алексей Бывальцев и Данил Романцев в 2024 году выиграли в составе нашего клуба бронзовые медали чемпионата. Благодарим хоккеистов за добросовестный труд и игру в "Автомобилисте"! Желаем здоровья и удачи на новом этапе спортивной карьеры", - говорится в сообщении "Автомобилиста".
Мэйсеку 34 года, он провел в "Автомобилисте" семь сезонов, на его счету 450 матчей в КХЛ и 310 набранных очков (162 шайбы +148 передач). Форвард является вторым лучшим снайпером "Автомобилиста" в КХЛ после Анатолия Голышева.