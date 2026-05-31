Серебряный призер Олимпиады Мэйсек покинул "Автомобилист" - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
15:31 31.05.2026
Серебряный призер Олимпиады Мэйсек и еще пять хоккеистов покинули "Автомобилист"

Нападающий "Автомобилиста" Брукс Мэйсек (справа). Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Брукс Мэйсек и еще пять игроков покинули екатеринбургский «Автомобилист» в связи с истечением контрактов.
  • Максим Осипов, Брукс Мэйсек, Степан Хрипунов, Алексей Бывальцев и Данил Романцев в 2024 году выиграли в составе «Автомобилиста» бронзовые медали чемпионата.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Канадско-немецкий нападающий Брукс Мэйсек и еще пять игроков покинули екатеринбургский "Автомобилист" в связи с истечением контрактов, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Вместе с Мэйсеком выступления за "Автомобилист" прекращают защитники Максим Осипов и Юрий Паутов, а также нападающие Алексей Бывальцев, Степан Хрипунов и Данил Романцев.
"Отметим, что Максим Осипов, Брукс Мэйсек, Степан Хрипунов, Алексей Бывальцев и Данил Романцев в 2024 году выиграли в составе нашего клуба бронзовые медали чемпионата. Благодарим хоккеистов за добросовестный труд и игру в "Автомобилисте"! Желаем здоровья и удачи на новом этапе спортивной карьеры", - говорится в сообщении "Автомобилиста".
Мэйсеку 34 года, он провел в "Автомобилисте" семь сезонов, на его счету 450 матчей в КХЛ и 310 набранных очков (162 шайбы +148 передач). Форвард является вторым лучшим снайпером "Автомобилиста" в КХЛ после Анатолия Голышева.
Мэйсек родился в Канаде, но с 2015 года он представляет Германию на международной арене. На Играх 2018 года в Пхенчхане Мэйсек в составе сборной Германии завоевал серебряные медали.
ХоккейСпортГерманияКанадаБрукс МэйсекМаксим ОсиповАлексей БывальцевАвтомобилистКХЛ 2025-2026
 
