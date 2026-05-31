Серебряный призер Олимпиады Мэйсек покинул "Автомобилист"

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Канадско-немецкий нападающий Брукс Мэйсек и еще пять игроков покинули екатеринбургский "Автомобилист" в связи с истечением контрактов, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).