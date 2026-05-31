В Химках реализовали более 14 тысяч наказов в рамках Народной программы

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. За пять лет в Химках удалось реализовать более 14 тысяч наказов жителей, вошедших в Народную программу, сообщает пресс-служба администрации городского округа по итогам форума "Единая Россия" "Химки. Есть результат".

"За последние пять лет в Химках отремонтировали три медицинских учреждения, построили четыре детских сада и две школы, заменили более 75 километров теплосетей, благоустроили свыше 130 дворов и порядка 200 народных троп. Все это — результат совместной работы команды, которой жители доверили развитие округа", — приводятся в сообщении слова секретаря химкинского отделения "Единой России" Инны Федотовой.

Депутат Госдумы РФ Денис Кравченко рассказал на форуме о развитии промышленности и поддержке предприятий.

"За пять лет в Химках возросло количество рабочих мест, на 40% увеличилась прибыль крупных и средних предприятий, а объем привлеченных инвестиций вырос на 17%. Химки остаются одним из ключевых промышленных центров Подмосковья, где развиваются высокотехнологичные производства, создаются новые рабочие места и реализуются важнейшие проекты в сфере науки и экономики", — подчеркнул Кравченко.

В вою очередь, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина представила итоги развития массового спорта. За годы реализации партийного проекта "Детский спорт" в Подмосковье построены 11 ФОКов и более 340 "умных" спортплощадок.