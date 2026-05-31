Рейтинг@Mail.ru
В Химках реализовали более 14 тысяч наказов в рамках Народной программы - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:21 31.05.2026
В Химках реализовали более 14 тысяч наказов в рамках Народной программы

В Химках прошел форум "Единая Россия" "Химки. Есть результат"

© Фото : Пресс-служба администрации городского округа ХимкиФорум "Единая Россия" "Химки. Есть результат"
Форум Единая Россия Химки. Есть результат - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© Фото : Пресс-служба администрации городского округа Химки
Форум "Единая Россия" "Химки. Есть результат"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. За пять лет в Химках удалось реализовать более 14 тысяч наказов жителей, вошедших в Народную программу, сообщает пресс-служба администрации городского округа по итогам форума "Единая Россия" "Химки. Есть результат".
"За последние пять лет в Химках отремонтировали три медицинских учреждения, построили четыре детских сада и две школы, заменили более 75 километров теплосетей, благоустроили свыше 130 дворов и порядка 200 народных троп. Все это — результат совместной работы команды, которой жители доверили развитие округа", — приводятся в сообщении слова секретаря химкинского отделения "Единой России" Инны Федотовой.
Депутат Госдумы РФ Денис Кравченко рассказал на форуме о развитии промышленности и поддержке предприятий.
"За пять лет в Химках возросло количество рабочих мест, на 40% увеличилась прибыль крупных и средних предприятий, а объем привлеченных инвестиций вырос на 17%. Химки остаются одним из ключевых промышленных центров Подмосковья, где развиваются высокотехнологичные производства, создаются новые рабочие места и реализуются важнейшие проекты в сфере науки и экономики", — подчеркнул Кравченко.
В вою очередь, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина представила итоги развития массового спорта. За годы реализации партийного проекта "Детский спорт" в Подмосковье построены 11 ФОКов и более 340 "умных" спортплощадок.
В настоящее время в округе продолжается формирование Народной программы на 2026–2031 годы, поступило уже более 4 тысяч предложений, добавили в пресс-службе.
Специалистов фармацевтической отрасли наградили в подмосковных Химках - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Специалистов фармацевтической отрасли наградили в подмосковных Химках
20 мая, 17:23
 
Химки (городской округ в Московской области)Денис КравченкоИнна ФедотоваИрина РоднинаЕдиная РоссияМосковская область (Подмосковье)РоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала