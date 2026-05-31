Канатоходец прошел по стропе между самыми высокими небоскребами в Польше

ВАРШАВА, 31 мая - РИА Новости. Эстонский канатоходец Яан Роозе прошел по стропе между двумя самыми высокими небоскребами Польши, передает корреспондент РИА Новости.

Канатоходец прошел между зданиями, преодолев около 500 метров на высоте около 180 метров над землей.