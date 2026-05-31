12:49 31.05.2026 (обновлено: 12:50 31.05.2026)
Канатоходец прошел по стропе между самыми высокими небоскребами в Польше

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эстонский канатоходец Яан Роозе прошел по стропе длиной около 500 метров на высоте около 180 метров над землей.
  • Стропа была натянута между двумя самыми высокими небоскребами Польши: Varso Tower и Дворцом культуры и науки в Варшаве.
ВАРШАВА, 31 мая - РИА Новости. Эстонский канатоходец Яан Роозе прошел по стропе между двумя самыми высокими небоскребами Польши, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье Роозе прошел в Варшаве по стропе, натянутой между самым высоким зданием ЕС Varso Tower высотой 310 метров и Дворцом культуры и науки высотой 237 метров.
Канатоходец прошел между зданиями, преодолев около 500 метров на высоте около 180 метров над землей.
Ранее Роозе совершал ряд экстремальных переходов по стропе, в том числе переход через пролив Босфор из Азии в Европу и переход через Мессинский пролив из материковой Италии на Сицилию.
