СМИ: Иран восстановил большинство входов на подземных ракетных объектах

"Как выяснил CNN, Иран уже расчистил 50 из 69 входов в тоннели на 18 подземных ракетных объектах, по которым ранее наносили удары США и Израиль", — говорится в публикации.

По информации CNN, в течение нескольких недель США и Израиль пытались с помощью ракетных ударов ограничить доступ к иранским подземным объектам, разрушая идущие к ним дороги и входы в тоннели. С начала действия режима прекращения огня работы по расчистке баз заметно ускорились, утверждает канал.