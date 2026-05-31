СМИ: Иран восстановил большинство входов на подземных ракетных объектах

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Иран расчистил завалы у 50 из 69 входов на 18 подземных базах, пораженных ударами США и Израиля, утверждает телеканал CNN со ссылкой на фотографии со спутников.
По информации CNN, в течение нескольких недель США и Израиль пытались с помощью ракетных ударов ограничить доступ к иранским подземным объектам, разрушая идущие к ним дороги и входы в тоннели. С начала действия режима прекращения огня работы по расчистке баз заметно ускорились, утверждает канал.
"Спутниковые снимки, изученные CNN, показывают, как Иран с помощью простой техники — бульдозеров и самосвалов — нейтрализует последствия этих дорогостоящих операций (по нанесению ракетных ударов. — Прим. ред.)", — резюмирует телеканал.
В ночь на четверг агентство Reuters сообщило, что США нанесли удары по иранскому военному объекту. Двумя днями ранее американские ВС поразили ракетные установки и катера в южной части исламской республики.
КСИР Ирана в минувший вторник сообщал о нарушении границ американскими беспилотниками и F-35. Там утверждают, что сбили дроны и вынудили самолет покинуть воздушное пространство. В Центральном командовании Вооруженных сил США заявили, что удары наносились для защиты американских сил, а режим прекращения огня продолжает действовать.
Различные СМИ регулярно публикуют информацию о возможном мирном соглашении, которое стороны обсуждают уже несколько недель. По последним данным, главным препятствием остается ядерная программа ИРИ: Вашингтон требует вывезти из исламской республики весь высокообогащенный уран, Тегеран же с этим не согласен.