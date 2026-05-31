В иранском парламенте назвали Тегеран победителем в противостоянии с США

ТЕГЕРАН, 31 мая – РИА Новости. Глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи в разговоре с РИА Новости заявил, что Тегеран считает себя победителем в противостоянии с США.
"Мы считаем себя победителями в этом противостоянии, и именно Иран вышел победителем из этой войны. А победителям не диктуют условия и не указывают, как им следует поступать. С победившей стороной не обращаются как с проигравшей", - сказал Азизи.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.