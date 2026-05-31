Ситуация в Ормузском проливе не будет прежней, предупредили в Иране
06:25 31.05.2026 (обновлено: 09:14 31.05.2026)
Ситуация в Ормузском проливе не будет прежней, предупредили в Иране

Азизи: возвращения к довоенным условиям судоходства в Ормузском проливе не будет

Судно ВМС ОАЭ рядом с грузовыми судами и нефтяными танкерами в Ормузском проливе. Архивное фото
  • Условия судоходства в Ормузском проливе не будут прежними после завершения конфликта с США, заявили иранские власти.
  • Тегеран не намерен делать этот маршрут предметом переговоров или торга.
ТЕГЕРАН, 31 мая — РИА Новости. Условия судоходства в Ормузском проливе не будут прежними после завершения конфликта с США, рассказал РИА Новости глава комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
"Возвращение <...> к той ситуации, которая существовала до войны, — то есть к условиям, при которых враждебные государства, их военные корабли или иные недружественные суда могли бы беспрепятственно проходить через пролив, входить в Персидский залив и предпринимать действия против нас, — исключено", — отметил он.

Кроме того, Тегеран не намерен делать этот маршрут предметом переговоров или торга, подчеркнул Азизи
Ормуз — одно из ключевых направлений в мировой торговле нефтью. Тегеран заблокировал эту акваторию после американо-израильской операции против ИРИ. В результате большинство стран мира столкнулось с ростом цен на топливо и промышленную продукцию.
Открытие водоема — один из пунктов, обсуждаемых в возможном соглашении между США и Ираном о завершении конфликта.
