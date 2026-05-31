04:30 31.05.2026
Трамп утверждает, что Иран согласился отказаться от ядерного оружия

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы дал согласие на отказ от создания и покупки ядерного оружия.
  • В интервью на канале Fox News американский лидер подчеркнул, что изначально Иран говорил только об отказе от разработки ядерного оружия, а теперь в соглашении также прописан отказ от его приобретения.
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы дал согласие на отказ не только от создания, но и покупки ядерного оружия.
"Изначально они говорили: "мы не будем разрабатывать ядерное оружие". Я сказал: "хорошо, а что будет, если вы его купите?". Так что теперь там (в соглашении - ред.) сказано: "мы (Иран - ред.) не будем ни разрабатывать, ни каким-либо образом приобретать военное оружие". Это большая разница", - сказал американский лидер в интервью своей невестке Ларе Трамп на канале Fox News.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
