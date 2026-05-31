В КСИР заявили, что сбили американский беспилотник

- Корпус стражей исламской революции Ирана утверждает, что над территориальными водами страны был обнаружен и сбит американский БПЛА MQ-1 Predator.
- По заявлению КСИР, беспилотник MQ-1 вошел в территориальные воды Ирана с намерением совершить враждебные действия.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана утверждает, что в воскресенье ранним утром над территориальными водами страны был обнаружен и сбит американский многоцелевой БПЛА MQ-1 Predator, сообщило агентство Tasnim.
Отмечается, что американский беспилотник вошел в пространство над территориальными водами Ирана "с намерением совершить враждебные действия".