В КСИР заявили, что сбили американский беспилотник - РИА Новости, 31.05.2026
04:09 31.05.2026 (обновлено: 04:15 31.05.2026)
В КСИР заявили, что сбили над иранскими водами американский беспилотник

Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции Ирана утверждает, что над территориальными водами страны был обнаружен и сбит американский БПЛА MQ-1 Predator.
  • По заявлению КСИР, беспилотник MQ-1 вошел в территориальные воды Ирана с намерением совершить враждебные действия.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана утверждает, что в воскресенье ранним утром над территориальными водами страны был обнаружен и сбит американский многоцелевой БПЛА MQ-1 Predator, сообщило агентство Tasnim.
"Сегодня ранним утром беспилотник MQ1 армии США вошел в территориальные воды Ирана... но сразу же был обнаружен и поражен ракетами системы ПВО КСИР", - передает Tasnim со ссылкой на пресс-службу КСИР.
Отмечается, что американский беспилотник вошел в пространство над территориальными водами Ирана "с намерением совершить враждебные действия".
