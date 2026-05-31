Иран не будет делать Ормузский пролив предметом торга, заявил парламентарий

ТЕГЕРАН, 31 мая – РИА Новости. Иран не намерен делать Ормузский пролив предметом переговоров или торга, заявил РИА Новости глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
"Речь не идет о том, что мы намерены использовать этот вопрос как предмет переговоров или заявлять, что действующие сегодня механизмы регулирования Ормузского пролива могут быть изменены в ходе или после переговоров", - сказал Азизи.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.