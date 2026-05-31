В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для беременных женщин

Реализация инициативы направлена на снижение финансовой нагрузки на молодые и многодетные семьи, поддержку демографии и рост рождаемости в стране.

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Колунов в разговоре с РИА Новости предложил ввести бесплатный проезд для женщин в период беременности на всех видах городского пассажирского транспорта.

"Считаю важным проработать возможность введения бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта для женщин в период беременности. Это запрос наших граждан, не раз слышал его на встречах и приемах. Тема крайне важная, и в ближайшее время я обращусь с соответствующим предложением к министру транспорта России", - сказал Колунов

Парламентарий отметил, что было бы правильным предоставлять такую льготу на основании документа о постановке на учет по беременности. По его словам, это позволит избежать злоупотреблений и сделает контроль максимально простым.

"Снятие с учета по беременности сегодня происходит автоматически, соответственно, и льготу можно привязать к этому процессу - она будет прекращаться одновременно со снятием с учета", - добавил он.