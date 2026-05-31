Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для беременных женщин - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:23 31.05.2026
В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для беременных женщин

РИА Новости: Колунов предложил ввести бесплатный проезд для беременных женщин

© iStock.com / NataliaDeriabinaБеременная женщина держит результат УЗИ
Беременная женщина держит результат УЗИ - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© iStock.com / NataliaDeriabina
Беременная женщина держит результат УЗИ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ввести бесплатный проезд для беременных женщин на всех видах городского пассажирского транспорта.
  • Льгота будет предоставляться на основании документа о постановке на учет по беременности и прекращаться одновременно со снятием с учета.
  • Реализация инициативы направлена на снижение финансовой нагрузки на молодые и многодетные семьи, поддержку демографии и рост рождаемости в стране.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Колунов в разговоре с РИА Новости предложил ввести бесплатный проезд для женщин в период беременности на всех видах городского пассажирского транспорта.
"Считаю важным проработать возможность введения бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта для женщин в период беременности. Это запрос наших граждан, не раз слышал его на встречах и приемах. Тема крайне важная, и в ближайшее время я обращусь с соответствующим предложением к министру транспорта России", - сказал Колунов.
Беременная женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
В Соцфонде назвали максимальный размер пособия по беременности и родам
27 мая, 10:54
Парламентарий отметил, что было бы правильным предоставлять такую льготу на основании документа о постановке на учет по беременности. По его словам, это позволит избежать злоупотреблений и сделает контроль максимально простым.
"Снятие с учета по беременности сегодня происходит автоматически, соответственно, и льготу можно привязать к этому процессу - она будет прекращаться одновременно со снятием с учета", - добавил он.
Колунов подчеркнул, что реализация данной инициативы снизит финансовую нагрузку на молодые и многодетные семьи, а также станет очередной мерой поддержки, призванной поддержать демографию и рост рождаемости в стране.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
В ГД предложили увеличить пособие по беременности и родам для жительниц сел
31 октября 2025, 04:46
 
ОбществоСергей КолуновГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала