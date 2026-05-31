В Госдуме предложили меры для стимулирования отказа от курения

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Дополнительные оплачиваемые дни для прохождения диспансеризации, скидки на путевки в санатории и налоговые льготы могли бы активнее стимулировать людей бросать курить и вести здоровый образ жизни, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

Всемирный день без табака (World No Tobacco Day) ежегодно отмечается во всем мире 31 мая. День был учрежден в 1987 году Всемирной организацией здравоохранения ( ВОЗ ) для привлечения глобального внимания к табачной эпидемии и ее смертельным последствиям, а также к эффективным мерам политики по снижению уровня потребления табака.

"Нужно вырабатывать определенные стимулы для того, чтобы люди активнее бросали курить и вели здоровый образ жизни. Например, такими стимулами могли бы стать дополнительные оплачиваемые дни для прохождения диспансеризации, путевка в санаторий со скидкой или налоговые льготы", - сказал Леонов

Парламентарий считает, что в этом вопросе не следует двигаться по пути запретительных мер. По его словам, наоборот, отказ от вредных привычек должен быть выгоден человеку, с тем чтобы искренне мотивировать его вести здоровый образ жизни.