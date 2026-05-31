Глава Военного комитета НАТО завысил расходы Европы на оборону в девять раз

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Военного комитета НАТО адмирал Драгоне завысил почти в девять раз расходы европейских стран альянса и Канады на оборону в 2025 году.
- Согласно официальным данным альянса, в 2025 году европейские союзники и Канада инвестировали в оборону 574 миллиарда долларов, что стало ростом на 20% по сравнению с 2024 годом.
ТОКИО, 31 мая — РИА Новости. Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, выступая на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, завысил почти в девять раз расходы европейских стран альянса и Канады на оборону в 2025 году.
Согласно официальным данным НАТО, в 2025 году европейские союзники альянса и Канада инвестировали в оборону 574 миллиарда долларов, что стало ростом на 20% в реальном выражении по сравнению с 2024 годом.
В ходе того же выступления глава Военного комитета НАТО заявил, что страны НАТО в Европе и Канада в некоторых сферах должны обеспечить дополнительно 30% и более "реальных возможностей", необходимых альянсу для реализации его военных планов.