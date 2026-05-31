Вторая волна атаки украинских БПЛА началась на Геническ

ГЕНИЧЕСК, 31 мая — РИА Новости. Вторая волна атаки украинских БПЛА на Геническ Херсонской области началась сразу после удара украинского дрона по дому, в результате которого погиб один ребенок и были ранены пятеро взрослых, сообщает пресс-служба губернатора региона Владимира Садьдо.