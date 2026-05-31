Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области при атаке украинских дронов погиб ребенок - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:35 31.05.2026 (обновлено: 20:43 31.05.2026)
В Херсонской области при атаке украинских дронов погиб ребенок

В Геническе при атаке дронов ВСУ на дом погиб ребенок, пять человек пострадали

© Фото : Владимир Сальдо/MAXАтака украинского БПЛА на Геническ
Атака украинского БПЛА на Геническ - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© Фото : Владимир Сальдо/MAX
Атака украинского БПЛА на Геническ
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Геническе при ударе украинского беспилотника по многоквартирному дому погиб ребенок.
  • Пятеро взрослых пострадали, на месте происшествия работают экстренные службы.
ГЕНИЧЕСК, 31 мая — РИА Новости. В Геническе при ударе украинских боевиков по многоквартирному дому погиб ребенок, сообщила пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
«

"В результате прилета БПЛА ВСУ по многоквартирным жилым домам в Геническе погиб ребенок, пятеро взрослых ранены", — говорится в публикации.

Сразу после этого началась вторая волна налетов беспилотников. На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранители.
Накануне Сальдо рассказал, что за сутки от ударов противника пострадали шесть жителей Херсонской области, включая ребенка 2008 года рождения.
ВСУ ежедневно атакуют гражданские объекты в приграничных регионах. В ответ российские войска бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГеническХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала