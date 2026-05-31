В Херсонской области при атаке украинских дронов погиб ребенок

Пятеро взрослых пострадали, на месте происшествия работают экстренные службы.

ГЕНИЧЕСК, 31 мая — РИА Новости. В Геническе при ударе украинских боевиков по многоквартирному дому погиб ребенок, сообщила пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

« "В результате прилета БПЛА ВСУ по многоквартирным жилым домам в Геническе погиб ребенок, пятеро взрослых ранены", — говорится в публикации.

Сразу после этого началась вторая волна налетов беспилотников. На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранители.

Накануне Сальдо рассказал, что за сутки от ударов противника пострадали шесть жителей Херсонской области , включая ребенка 2008 года рождения.