В Херсонской области при атаке украинских дронов погиб ребенок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Геническе при ударе украинского беспилотника по многоквартирному дому погиб ребенок.
- Пятеро взрослых пострадали, на месте происшествия работают экстренные службы.
ГЕНИЧЕСК, 31 мая — РИА Новости. В Геническе при ударе украинских боевиков по многоквартирному дому погиб ребенок, сообщила пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
«
"В результате прилета БПЛА ВСУ по многоквартирным жилым домам в Геническе погиб ребенок, пятеро взрослых ранены", — говорится в публикации.
Сразу после этого началась вторая волна налетов беспилотников. На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранители.
Накануне Сальдо рассказал, что за сутки от ударов противника пострадали шесть жителей Херсонской области, включая ребенка 2008 года рождения.
ВСУ ежедневно атакуют гражданские объекты в приграничных регионах. В ответ российские войска бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18