Сборная Японии обыграла исландцев в последнем матче перед ЧМ по футболу

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сборная Японии по футболу обыграла команду Исландии в товарищеском матче.
Встреча прошла в Токио и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Гол забил Коки Огава на 87-й минуте.
