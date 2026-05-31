Сборная Японии обыграла исландцев в последнем матче перед ЧМ по футболу

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сборная Японии по футболу обыграла команду Исландии в товарищеском матче.
Встреча прошла в Токио и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Гол забил Коки Огава на 87-й минуте.
Японская сборная примет участие в чемпионате мира, который впервые состоится с участием 48 сборных и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Мексики и Канады. В группе F соперниками японцев станут команды Нидерландов, Туниса и Швеции.
