Лучшие фото РИА Новости, май 2026 года
08:00 31.05.2026 (обновлено: 15:34 31.05.2026)

Лучшие фото РИА Новости, май 2026 года

Предлагаем вниманию читателей сайта подборку самых ярких кадров фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

На XVII Международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum" прошел фестиваль благопристойной моды Modest Fashion Day.

Фестиваль благопристойной моды Modest Fashion Day на КАЗАНЬФОРУМ 2026

1 из 27
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Во время воздушной части парада на Красной площади штурмовики Су-25 окрасили небо над Москвой в цвета российского триколора.

Штурмовики Су-25 во время воздушной части парада в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

2 из 27
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанк

Во время памятных мероприятий 9 Мая президент Владимир Путин пообщался с ветеранами Семеном Люлько и Ниной Данилкович.

Президент РФ Владимир Путин и ветераны Семен Люлько и Нина Данилкович на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

3 из 27
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Во Владивостоке жители прошли в колонне "Бессмертного полка".

Участники акции Бессмертный полк, посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, во Владивостоке

4 из 27
© РИА Новости / POOL/Александр Казаков | Перейти в медиабанк

Во второй половине мая Путин посетил Пекин с государственным визитом.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине

5 из 27
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Фонтан в парке имени 300-летия Санкт-Петербурга.

Фонтан в Парке 300-летия Санкт-Петербурга

6 из 27
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Омбудсмен Яна Лантратова с представителями СМИ на месте трагедии в Старобельске в ЛНР.

Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР

7 из 27
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

ВСУ атаковали дронами учебный корпус и общежитие Старобельского педагогического колледжа, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.

Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР)

8 из 27
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Выпускники 11-х классов отмечают праздник "Последний звонок" на Михайловской набережной в Новосибирске.

Выпускники 11 классов отмечают Последний звонок на Михайловской набережной в Новосибирске.

9 из 27
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПраздничный салют в честь Дня Победы в Волгограде.
Праздничный салют в честь Дня Победы в Волгограде
10 из 27
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

После посещения Китая Путин приехал в Казахстан, где провел переговоры с Касым-Жомартом Токаевым и принял участие в мероприятиях ЕАЭС.

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане

11 из 27
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкОткрытие выставки "СВОЯСИ. Традиции будущего" в Государственном историческом музее в Москве.
Открытие выставки СВОЯСИ. Традиции будущего в Государственном историческом музее в Москве
12 из 27
© РИА Новости / Александр Подгорчук | Перейти в медиабанк

Торжественная церемония открытия X Российско-Китайских молодежных летних игр в Светлогорске, где 300 сильнейших атлетов из двух стран разыграют медали в 12 видах спорта.

Торжественная церемония открытия X Российско-Китайских молодежных летних игр в Светлогорске

13 из 27
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа пункта воздушного наблюдения отдельного разведывательно-штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса группировки войск "Юг" в зоне СВО.
Боевая работа пункта воздушного наблюдения отдельного разведывательно-штурмового отряда Русь добровольческого корпуса группировки войск Юг в зоне СВО
14 из 27
© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанк

Борцы на международных соревнованиях чемпионата СНГ по корэш в рамках традиционного фестиваля "Изге болгар жыены" на территории музейно-выставочного комплекса "Памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году" в Болгаре.

Борцы на международных соревнованиях чемпионата СНГ по корэш в Татарстане

15 из 27
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Девушка у цветущей сакуры в китайском «Саду Дружбы» на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге.

Девушка у цветущей сакуры в китайском Саду Дружбы на Литейном проспекте а Санкт-Петербурге

16 из 27
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЛюди фотографируются на улице в Харбине.
Люди фотографируются на улице в Харбине
17 из 27
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Боевая работа расчета БПЛА «Молния» батальона под командованием Шрама спецназа «Ахмат» на Славянском направлении СВО.

Боевая работа расчета БПЛА Молния батальона Шрама спецназа Ахмат на Славянском направлении СВО

18 из 27
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В столице после масштабной реконструкции открылся Ленинградский вокзал.

Открытие после реконструкции Ленинградского вокзала в Москве

19 из 27
© РИА Новости / Роскосмос | Перейти в медиабанк

На Байконуре прошли успешные летно-конструкторские испытания ракеты "Союз-5".

Запуск ракеты Союз-5 с космодрома Байконур в Казахстане. Пуск ракеты в рамках летно-конструкторских испытаний прошел штатно

20 из 27
© РИА Новости / Ярослав Неелов | Перейти в медиабанк

Девушки из группы поддержки ХК "Локомотив" на матче плей-офф 1/2 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ярославский клуб в итоге взял главный трофей российского хоккея.

Девушки из группы поддержки ХК Локомотив на матче плей-офф 1/2 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Ярославле

21 из 27
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Промышленный альпинист 9 Мая по традиции устанавливает знамя Победы над куполом Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ).

Промышленный альпинист устанавливает Знамя Победы над куполом Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ)

22 из 27
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Участники Х Всероссийского полумарафона "Забег.РФ" на дистанции в Москве.

Участники Десятого всероссийского полумарафона Забег.РФ на дистанции в Москве

23 из 27
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В Московской области прошло ежегодное ралли ретроавтомобилей "Архангельское Аутлет", посвященное кинематографу.

На фото: Cadillac Eldorado

Американский автомобиль Cadillac Eldorado на ежегодном ралли ретро-автомобилей Архангельское Аутлет в Московской области

24 из 27
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУчастник весеннего велофестиваля в Москве.
Участник весеннего велофестиваля в Москве
25 из 27
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Александр Радулов и Рушан Рафиков несут Кубок Гагарина на торжественной встрече хоккеистов "Локомотива" на вокзале в Ярославле.

Торжественная встреча хоккеистов Локомотива, победителей плей-офф чемпионата КХЛ сезона 2025/2026, на вокзале в Ярославле

26 из 27
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Джон Кордоба ("Краснодар") на тренировке перед матчем Суперфинала FONBET Кубка России по футболу против ФК "Спартак" (Москва). Победителем игры стал столичный клуб.

Джон Кордоба (Краснодар) на тренировке перед матчем Суперфинала FONBET Кубка России по футболу против ФК Спартак (Москва), который состоится 24 мая

27 из 27
 
